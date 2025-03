Claudiu Keșeru, acuzat de trădare de cel mai bun prieten: „Soția m-a înșelat cu el! Este și nașul copilului meu”

Știre incredibilă venită din Bulgaria! Fostul portar de la Ludogoreț a mărturisit, în cadrul unui podcast, că soția sa l-ar fi înșelat cu un fotbalist român. El ar fi bănuit de relația celor doi, însă adevărul a ieșit târziu la iveală.

Keșeru, acuzat a comis-o în Bulgaria!

Vladislav Stoyanov, ajuns la 37 de ani, a declarat că fosta sa soție, Venra, cu care are chiar și un copil, l-a înșelat cu nimeni altul decât Claudiu Keșeru, fostul internațional român, cu care a fost coleg și prieten ani buni în Bulgaria, la Ludogoreț.

a ajuns la Ludogoreț în 2015 și a jucat în Bulgaria până în 2021.

„Eram accidentat, aveam datorii și nu știam dacă voi mai putea juca fotbal vreodată”

Vladislav Stoyanov a făcut dezvăluirea în cadrul unui podcast. Claudiu Keșeru i-a botezat copilul, însă, în același timp, a avut o relație cu partenera colegului său de la Ludogoreț. Inițial, bulgarul, deși avea bănuieli, nu a vrut să investigheze povestea, dar, până la urmă, i-a confruntat pe cei doi.

„Stăteam împreună tot timpul cu Keșeru – antrenament, prânz, antrenament, cină. El este nașul copilului meu. După calculele mele, relația lor a durat mai bine de un an și jumătate. Aveam anumite bănuieli, dar în acel moment nu voiam să sap mai adânc.

Eram accidentat, aveam datorii și nu știam dacă voi mai putea juca fotbal vreodată. Dacă nu mai jucam, nu aveam cum să returnez banii nici în trei vieți. Am stat ce am stat, m-am gândit și am decis să-i iert pe amândoi.

Oricum, ar fi fost ciudat să ne evităm, pentru că s-ar fi aflat imediat. Așa că i-am adunat pe amândoi și le-am spus că îi iert, dar am vrut să am o discuție serioasă cu ei. Eu sunt pe principiul că ori ierți cu adevărat, ori nu ierți deloc… Doar o singură dată am mai adus acest subiect în discuțiile cu ea”, a explicat Stoyanov în podcastul cu Deian Veselinov.