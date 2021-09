Claudiu Keșeru, euforic după FCSB – Dinamo 6-0: ”M-am retras puţin, să calmez nebunia din mine, eram ca un vulcan”

Roș-albaștrii au stabilit un : cea mai mare diferență de scor din istoria celui mai tare meci din Liga 1.

Keșeru a revenit cum nu se poate mai bine în tricoul lui FCSB. La al patrulea derby pe care l-a jucat împotriva lui Dinamo, atacantul a reușit să deschidă scorul cu a patra sa reușită în poarta marii rivale a ”roș-albaștrilor”.

Cum a trăit Claudiu Keșeru derby-ul FCSB – Dinamo 6-0

Claudiu Keșeru a fost extrem de euforic la declarațiile de după derby-ul FCSB – Dinamo 6-0, dar în același timp a ținut să atragă atenția că mai sunt multe lucruri de pus la punct pentru a se putea vorbi de titlu.

”Chiar toate lucrurile au decurs de minune. Trebuia să execut la penalty-ul lui Cordea, dar l-am lăsat, pentru că acum toată echipa trebuia să simtă că face parte dintr-un proiect. Nimeni nu şi-a calculat eforturile, chiar dacă uneori erau haotice.

Cred că prin ce am realizat în carieră, mi-am câştigat respectul, am văzut la antrenamente, dar trebuie să fac asta în fiecare zi. Trebuie să ţin ritmul, nu mai am 20 de ani, dar nu mă las. M-am simţit ca primul mandat la primele meciuri.

M-am retras puţin, să calmez nebunia din mine, eram ca un vulcan. Am venit să-mi demonstrez mie că pot, că pot face mai bine decât am făcut. Cred că există potenţial enorm, dar sunt multe etape de parcurs pentru titlu”, a declarat Keșeru.

Vali Gheorghe, descătușat după victoria din derby

La rândul său, Valentin Gheorghe a spus că este foarte încântat de debutul său la FCSB, subliniind că nu se aştepa la o diferenţă atât de mare la derbyul cu Dinamo, dar a precizat că victoria este foarte bună pentru moralul jucătorilor

”Nu îmi imaginam acest debut, îmi doream mult să câştigăm. Nu mă aşteptam la asemenea scor. Filip a intrat agresiv, a ridiat şi cotul, asta a fost decizia arbitrului.

Ne doream foarte mult victoria, ne bucurăm că ne-am descătuşat. La fiecare meci dau câte pot să dau, sper să o ţin tot aşa”, a declarat Valentin Gheorghe.

După victoria zdrobitoare din derby, Edi Iordănescu a surprins pe toată lumea cu pe care a afișat-o la declarații, considerând că diferența de scor e pentru suporteri, deoarece punctele câștiugat sunt tot trei.

Edi Iordănescu a trăit la derby-ul FCSB – Dinamo, mai ales că startul său pe banca ”roș-albaștrilor” nu a fost unul reușit. Tehnicianul nu a avut puterea să se bucure la primul gol reușit de Keșeru, dar a ”explodat” la cel de-al doilea, marcat de Octavian Popescu.