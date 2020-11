Claudiu Keşeru îl susţine pe Mirel Rădoi: „E nevoie de încredere. Măcar acum se încearcă ceva“

Claudiu Keşeru nu a fost convocat de Mirel Rădoi pentru cele trei meciuri ale naționalei din noiembrie, dar nu este supărat pe selecţioner. Din contră, atacantul apreciază metodele şi munca depusă de selecționer şi crede că e nevoie de încredere.

România va juca împotrtiva Belarusului, miercuri, 11 noiembrie, de la 19:00, dar şi în ultimele două etape de Liga Naţiunilor contra Irlandei de Nord şi Norvegiei.

Claudiu Keşeru nu a putut fi convocat la lot pentru că nu se află la capacitate 100%, lucru recunoscut chiar de el. Atacantul lui Ludogoreţ a avut o perioadă plină de accidentări, dar speră ca până la finalul anului să-şi revină complet.

Claudiu Keşeru: „M-am bucurat că Mirel Rădoi a spus adevărul“

„Nu știam clar când voi reveni. A fost o discuție între mine și doctorul echipei, nu ştiam exact când voi reveni. În momentul în care a ieșit lista, nu am avut niciun resentiment, știam că nu pot să fiu 100%. Fiind o persoană care respectă regulile, am preferat să spun lucrurilor pe nume și să se poată apela la un jucător care e 100% din punct de vedere fizic.

În viața unei echipe de club se pot întâmpla multe lucruri determinate de circumstanțe. Aici vorbim despre altceva. La echipa națională, toți jucătorii trebuie să fie 100% din punct de vedere fizic și mental. Chiar m-am bucurat că Mirel Rădoi a ieșit și a zis adevărul, am avut o discuție pe tema asta. Nu trebuie el să fie tras la răspundere pentru o astfel de chestie.

Am ținut să fiu și eu la fel de corect în relația cu el. Apelează la mine sau nu, asta e altă chestie. Chiar am avut o perioadă extrem de grea, nu am avut atâtea accidentări niciodată. Sper că am trecut peste ele, m-am antrenat destul de bine, sper ca până la finalul anului să pot duce toate meciurile fără nicio problemă“, a spus Keşeru la Digisport.

Claudiu Keşeru: „Calificarea la Mondiale ar fi cel mai înalt moment al carierei“

„Am apreciat foarte mult principiile lui Mirel, cred că trebuie să continue pe drumul ăsta, e nevoie de încredere. Apar mulți jucători noi și nu se poate obține un rezultat pe termen extrem de scurt.

Măcar acum se încearcă ceva care să fie plăcut și în care românii să se găsească. Fiecare om decide direcția în care vrea să meargă. Eu mi-am ales echipele. Pe mine nu mă avantajează o echipă care joacă pe contraatac“, a mai declarat atacantul.

Chiar dacă nu face parte din lotul convocat de Mirel Rădoi pentru cele trei meciuri din finalul lui 2020, Claudiu Keşeru speră să revină printre tricolori pentru preliminariile CM 2022. O eventuală calificare la turneul final ar fi apogeul carierei sale.

„Calificarea la Mondiale ar fi cel mai înalt moment al carierei. E de văzut, chimia e cea mai importantă, cum simt antrenorii, cum simt jucătorii, e vorba de un nucleu, de o atmosferă colectivă“, a recunoscut Keşeru.