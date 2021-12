Claudiu Keșeru recunoaște că penalty-ul decisiv din duelul cu UTA a fost acordat eronat: „A ieșit mingea, clar”

Chestionat cu privire la greșelile de arbitraj din , scor 2-1, în fața UTA-ei Arad, Claudiu Keșeru a avut un discurs extrem de sincer. Potrivit spuselor sale, mingea părăsise terenul de joc înainte ca Marian Barbu să indice punctul cu var.

„Nu voi spune că nu am văzut imaginile, am înţeles că a ieşit mingea, clar”, a subliniat atacantul, exprimându-și, în schimb, convingerea că penalty-ul din minutul 22 a fost acordat corect. Atunci, Octavian Popescu a căzut ca secerat în careu, în urma unui duel cu Roger.

Roș-albaștrii se mențin astfel la opt puncte în spatele liderului CFR Cluj și așteaptă duelul din următoarea etapă, cu Gaz Metan. Acesta este programat sâmbătă, 11 decembrie, la 20:30, pe stadionul din Mediaș.

Claudiu Keșeru admite că penalty-ul decisiv din meciul cu UTA nu a fost acordat corect

„Săptămâna trecută am avut nişte problşeme, s-au adunat câteva dureri, dar nu a fost nimic grav. Săptămâna asta am tras tare la antrenamente şi fizic m-am prezentat forte bine la acest meci.

Timp de 60 de minute, am simţit că am fost 100% din punct de vedere fizic. În ceea ce priveşte meciul, când nu am ocazii nu am ce să fac…Am impresia că alerg foarte mult ca să caut mingea şi nu vine.

A fost un meci extrem de agresiv, mi s-a părut că atât pentru noi, cât şi pentru telespectatori a fost o luptă crâncenă la mijlocul terenului, cu foarte puţine ocazii din partea noastră. Un meci destul de închis, am avut noi câteva ocazii în prima repriză, iar ei nimic.

Am înţeles că a ieşit mingea în afara terenului când am primit cel de-al doilea penalty. Nu voi spune că nu am văzut imaginile, am înţeles că a ieşit mingea, clar. Iar la primul se aude de la distanţă contactul dintre ei, zic că a fost penalty. Aceste decizii ale arbitrilor nu au făcut să degenereze lucrurile între noi jucătorii şi să începem să ne lovim încât să ne punem în pericol integritatatea”, a declarat Claudiu Keșeru.

Laszlo Balint, un car de nervi: „Doar la Petrolul Stoina am mai trăit așa ceva!”

Enervat la culme de eroarea din minutul 80 al partidei, tehnicianul UTA-ei . În momentul în care a fost acordată lovitura de la 11 metri, cele două echipe se aflau la egalitate, 1-1.

„Respectăm pe toată lumea, ne asumăm greșelile, dar noi când greșim, plătim. Cum plătește un arbitru care a greșit într-o asemenea manieră? Cum poate să vină el și să spună că a încercat să facă tot ce era mai bun?

Doar la Liga 3 am mai trăit așa ceva, la Petrolul Stoina, în Valea Jiului. Acolo arbitrau de frica spectatorilor, care stăteau cu coasa pe gard! Toată lumea întreabă de ce fotbalul românesc se duce în jos, în jos, în jos…

Eu dau încredere jucătorilor, nu suntem cei mai proști, dar nu vreau să treacă prin asemenea momente. Am fost mai buni, băieții au simțit că au fost mai buni pe teren. Să se uite responsabilii care conduc fotbalul românesc la ce se întâmplă etapă de etapă. Antrenorii de la echipele mici trebuie să bagă capul în pământ, de ce?

Vreți să fiu calm? Nu pot să fiu calm! Îmi cer iertare, dar este vorba de slujba mea. Noi ne ducem crucea până la capăt, muncim zi de zi. Îmi găsesc cu greu cuvintele, nu știu ce să mai spun, pot doar să-mi felicit băieții pentru efort. A văzut o țară întreagă ce s-a întâmplat!

Știți care e cea mai mare problemă? Arbitrii nici nu ne bagă în seamă! Dacă merităm ceva, fii corect! Accept greșelile, dar când se vede o manieră de asemenea natură, este foarte greu de acceptat. Eu sunt foarte mândru de băieții mei! Nu e normal să vin aici și să vorbesc despre arbitraj”, a răbufnit Laszlo Balint.