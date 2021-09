Claudiu Keșeru, primul antrenament la FCSB. Când ar putea debuta pentru roș-albaștri. Video

Adus de Gigi Becali pentru a rezolva problema din compartimentul ofensiv al celor de la FCSB, de FANATIK încă de vineri, 27 august, Claudiu Keșeru se antrenează deja alături de noii săi colegi. Stau mărturie imaginile publicate special pentru fani pe pagina oficială de Facebook a clubului.

Având în vedere că ne aflăm în plină pauză competițională prilejuită de meciurile echipei naționale din preliminariile CM 2022, revenirea atacantului într-un meci oficial s-ar putea produce abia duminică, 12 septembrie, la ora 21:00, când este programat derby-ul cu Dinamo. Până atunci, însă, Edi Iordănescu îl va introduce în partida de pregătire pe care echipa sa o va disputa în acest sfârșit de săptămână, în compania Astrei.

Claudiu Keșeru a efectuat primul antrenament la FCSB

„Claudiu Keșeru s-a antrenat miercuri pentru prima dată sub comanda lui Edward Iordănescu. În videoclipul alăturat îl puteți urmări pe atacantul nostru în acțiune”. Acest mesaj însoțește imaginile publicate pe pagina oficială de Facebook a vicecampioanei.

În cele șase sezoane petrecute la campioana en-titre a Bulgariei, Ludogorets, Claudiu Keșeru a bifat 243 de meciuri și a reușit să marcheze nu mai puțin de 139 de goluri. Un bilanț care nu a fost suficient, însă, pentru a-i împiedica pe actualul antrenor – lituanianul Valdas Dambrauskas – . „Exilat” la echipa a doua, atacantul a fost ocolit de Mirel Rădoi, chiar dacă până mai ieri era o prezență obișnuită în lotul echipei naționale.

Vrea să marcheze din nou în poarta eternei rivale: „ Ar fi excepțional”

În primul său interviu de la revenirea în tricoul roș-albastru, Claudiu Keșeru i-a asigurat pe fani că va pune umărul la redresarea echipei și îndeplinirea obiectivului. Ba chiar își dorește să debuteze cu un gol în poarta rivalilor de la Dinamo, așa cum s-a întâmplat și în 2014, când echipa era antrenată de Laurențiu Reghecampf.

„Când am plecat de aici am simțit că am lăsat niște lucruri neterminate. Acum s-a ivit această șansă și iată că am venit. Am avut niște cifre extraordinare aici, acum îmi doresc să joc cât mai bine pentru acest club.

Cred că întoarcerea aici poate însemna și întoarcerea la echipa națională. Am fost până acum în circuitul echipei naționale, iar prin performanțele mele de pe teren cred că voi putea atrage atenația din nou.

Încerc să nu mă gândesc prea mult la meciul cu Dinamo. Am înscris primul meu gol în echipamentul Stelei (n.r. FCSB) într-un meci cu Dinamo, ar fi excepțional să se repete acest lucru. Îmi doresc din tot sufletul să ajut la redresarea echipei, vreau să-mi aduc aportul total.

Am simțit de-a lungul timpului că anumiți jucători tineri au nevoie de o persoană pe care să o privească. Să o privească în ochi și să înțeleagă că totul va fi ok. Cred că reușesc să stăpânesc momentele grele și am această energie de a-i ajuta pe ceilalți să treacă peste acel hop.

Suporterii sunt cei mai importanți, am văzut anul trecut ce înseamnă fotbalul fără suporteri. Pentru mine, ei sunt cei mai importanți. Este o conexiune fără de care nu ai cum să atingi apogeul”, a declarat atacantul de 34 de ani.