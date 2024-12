Claudiu Keșeru, vizibil emoționat după meciul în care a fost decisiv! Mesajul de adio al atacantului

, vicecampioana din Bulgaria. Atacantul român și-a reintrat imediat în ritm și .

Claudiu Keșeru, aproape de retragere după ultima partidă din acest an

Cherno More s-a impus în ultimul meci din acest an în fața Slavia Sofia, scor 1-0. Unica reușită a partidei a fost înregistrată în minutul 75, când Jelenkovic și-a trimis mingea în proprie poartă.

Claudiu Keșeru a fost decisiv în partida care a calificat-o pe Cherno More în sferturile Cupei Bulgariei. Atacantul român s-a aflat lângă Jelenkovic și l-a mascat, iar în cele din urmă fundașul advers și-a trimis mingea în proprie poartă.

Meciul cu Slavia Sofia a fost ultimul al lui Cherno More din acest an, iar contractul lui Claudiu Keșeru este scadent la finalul lunii decembrie. Atacantul a fost vizibil emoționat la finalul partidei, mai ales că fanii bulgari i-au scandat numele. .

Fostul internațional a mărturisit în presa din țara vecină că s-a simțit din prima zi parte din colectivul de la Cherno More. Totodată, atacantul a transmis că nu vrea să se vorbească prea mult despre retragerea lui, având în vedere că echipa sa a terminat anul cu bine.

„Ne așteptam să fie foarte greu, pentru că după o serie atât de bună, momentul în care să greșești este mai aproape. Astăzi am găsit ultimele puteri să încheiem prima parte a sezonului așa cum trebuie. Știam încă de la început că acest colectiv, împreună cu staff-ul, are forțe nelimitate și astăzi am văzut asta.

Nu vreau să se vorbească mai mult despre asta decât despre succesul lui Cherno More (n.r. – despre retragerea sa). Eu am venit ca parte a acestui colectiv și doar asta vreau să rămână”, a transmis Claudiu Keșeru în presa din Bulgaria.

„Mă simt ca acasă la Cherno More”

Înainte ca atacantul să revină în fotbal, acesta a stat pe „bară” aproape un an de zile. În vârstă de 38 de ani, Claudiu Keșeru a marcat 6 goluri și a livrat 2 pase decisive în 15 meciuri pentru formația din Bulgaria. Ba mai mult, acesta a recunoscut că se simte ca acasă la Cherno More.

„Am dat totul din mine și mi-a fost ușor, pentru că atunci când găsești oameni zâmbitori și astăzi ați văzut pe toată lumea, atât pe teren, cât și în afara lui. Sunt aici de patru luni și jumătate, dar mă simt ca acasă și asta am simțit încă din primele 10 zile.

Sunt multe lucruri pe care aș vrea să le spun acestor oameni care m-au primit cu brațele deschise din prima zi și i-am simțit alături de mine încă de la început. Nu pot explica exact ce mi-au oferit în aceste patru luni și jumătate”, a încheiat Claudiu Keșeru.

Atacantul român ar urma să ia o decizie definitivă în luna ianuarie a anului viitor. Forma bună arătată, dar și dorința clubului bulgar de a-l păstra poate cântări definitiv în cazul unei prelungiri contractuale.