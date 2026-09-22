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Într-o intervenție TV, Claudiu Manda a luat pe toată lumea prin surprindere când a anunțat că va încălca din nou regulile pe stadion. Care este motivul pentru care a recurs la această declarație și cum a răspuns acuzațiilor ce i se aduc.

Obiceiul la care Claudiu Manda nu renunță nici pe stadion

Claudiu Manda (50 ani) este un nume important în politica românească. Bărbatul nu este doar soțul primarului Craiovei, Lia Olguța Vasilescu (51 ani), ci și europarlamentar și secretar general al PSD. În trecut, acesta a ocupat funcția de președinte al organizației județene PSD Dolj, iar în prezent este numărul 2 în partid.

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În regiunea Oltenia este foarte cunoscut, numele său putând ajunge brand național datorită unei . Politicianul nu duce lipsă de controverse, având la activ mai multe Se pare că nu respectă regulile nici atunci când merge la meciurile disputate de Universitatea Craiova.

A fost surprins fumând pe stadionul Ion Oblemenco în urmă cu câteva luni. Acum a afirmat că nu se oprește. Susține că acest obicei nu este deloc ilegal în astfel de spații, chiar dacă regulamentul intern al arenelor și normele de PSI (prevenire și stingere a incendiilor) spun cu totul altceva. Asta înseamnă că fumatul este interzis în orice spaţiu accesibil publicului sau destinat utilizării colective.

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Regula se aplică indiferent de forma de proprietate ori de dreptul de acces, care are un acoperiş, plafon sau tavan şi care este delimitat de cel puţin doi pereţi. În aceeași notă, în regulamentul stadionului se precizează că spectatorii trebuie „să nu fumeze în spațiul stadionului; interdicția este valabilă și pentru persoanele care folosesc țigara electronică”.

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Reacția lui Claudiu Manda

Prin urmare, europarlamentarul a discutat pe marginea comentariilor pe care le-a primit. Acesta a adus în prim-plan mesajele despre ținuta cu care a fost îmbrăcat ultima oară pe stadion. Mai mult decât atât, a subliniat că este o persoană superstițioasă. Totodată, a ajuns la concluzia că le poartă noroc fotbaliștilor din Bănie.

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„Ce pantofi am eu, că am fumat pe stadion, toată lumea fumează pe stadion. Este legal să fumezi pe stadion, ce pulover am avut pe stadion… Am spus-o odată, o spun și acum la dumneavoastră: o să merg din nou pe stadion, o să mă îmbrac în continuare cu hainele cu care vreau.

O să fumez în continuare, că sunt și superstițios. Când am fost acolo, Craiova a bătut cu 5-0. Mi-aș dori să mai fiu încă o dată pe stadion și să le port noroc prin această superstiție”, a declarat soțul edilului din Craiova, Claudiu Manda, la postul de televiziune Antena 3, conform