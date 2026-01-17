Claudiu Micovschi, înțepături către Rapid după debutul la FC Argeș: „În sfârșit mă pot bucura de fotbal”. Ce spune atacantul despre victoria cu FCSB

ADVERTISEMENT

FC Argeș s-a impus în fața FCSB, scor 1-0, în etapa 22 din SuperLiga, prima din acest an calendaristic. Acest duel a bifat și debutul lui Claudiu Micovschi, jucător despre care FANATIK a anunțat în exclusivitate că va pleca de la Rapid. La finalul partidei, atacantul a ținut să ofere înțepături către fosta sa echipă.

Claudiu Micovschi, înțepături către Rapid după debutul la FC Argeș

Claudiu Micovschi a fost introdus pe teren în minutul 56 al partidei dintre FC Argeș și FCSB. Fotbalistul a mărturisit că debutul a fost cum nu se poate mai bun, victoria venind în fața unei rivale. , acesta recunoscând că abia acum se poate bucura de fotbal.

ADVERTISEMENT

„Cred că nu puteam să am parte de un debut mai bun. Vreau să le mulțumesc fanilor că au venit într-un număr extrem de mare.

Se discuta de ceva vreme de transferul meu la FC Argeș. Cred că am făcut cea mai bună alegere. Vreau să mulțumesc conducerii, staff-ului și colegilor pentru că m-au ajutat să mă integrez extrem de repede.

ADVERTISEMENT

În sfârșit mă pot bucura de fotbal. Pot să spun că a fost o perioadă dificilă, pentru că fiecare jucător își dorește să joace și să-și arate calitățile. Ne-am dorit foarte mult victoria. Ne bucurăm că am putut lua toate cele trei puncte. Acesta este obiectivul nostru, să prindem play-off-ul”, a declarat Claudiu Micovschi la flash-interviu.

ADVERTISEMENT

Ce spune Bogdan Andone despre victoria cu FCSB

Bogdan Andone s-a arătat mândru de modul în care elevii săi au judecat partida cu FCSB. Antrenorul de la FC Argeș susține că rezultatul nu este întâmplător și că lupta pentru play-off continuă, asta în ciuda faptului că piteștenii s-au distanțat de urmăritoare.

„Vreau să-i felicit pe băieți pentru modul în care au jucat. Muncă, disciplină. Nu e întâmplător, pentru că așa i-am văzut în Antalya. Au făcut sacrificii, iar asta s-a văzut.

ADVERTISEMENT

Am zis că va fi un meci intens, cu miză mare, pentru că FCSB era la doar trei puncte în spate înainte de meci. Terenul a dat o stare de luptă, s-au făcut greșeli tehnice. Mă bucur că am gestionat acea acțiune de atac și pentru finalizarea lui Yanis Pîrvu.

Nu, nu suntem deloc în play-off. Sunt foarte multe echipe în luptă, vreo 6-7 echipe pe două locuri. Sunt multe puncte puse în joc, important e ca noi să le obținem. Trebuie să luăm fiecare joc în parte.

Nu cred că e prima oară când începem cu doi jucători under. Pentru mine nu contează vârsta. Important e ca fiecare să facă efort, să aibă atitudine și să respecte ceea ce pregătim din punct de vedere tactic”, a transmis Bogdan Andone.

Yanis Pîrvu, eroul lui FC Argeș în duelul cu FCSB

. Tânărul fotbalist crede că piteștenii pot ajunge în play-off. Cât despre un posibil transfer, atacantul a mărturisit că nu știe ce îi rezervă viitorul.

„Sunt foarte fericit că am reușit să câștigăm și că am marcat. Înseamnă mult, de la bucurie, la încredere mai multă și șanse să joc mai mult. Este greu, foarte frig, dar terenul s-a prezentat bine și a fost ok la final. Este o bucurie imensă, o echipă foarte bună, dar noi ne-am făcut treaba și am reușit să câștigăm.

Eu aș fi crezut (n.r. – că FC Argeș are șanse la play-off), pentru că depunem un efort mare la antrenamente. Am fost agresivi, am fost primii în dueluri și asta ne-a ajutat.

Nu știu unde mă văd în viitor, eu sunt la FC Argeș și vreau să îmi ajut echipa ca în viitor să-mi fie bine”, a spus Yanis Pîrvu.