Claudiu Năsui, plângere la DNA privind fraudarea granturilor. Ministerul Economiei publică toate contractele încheiate cu statul

Claudiu Năsui, ministrul Economiei, anunță că a depus o plângere penală in rem la DNA legată de suspiciuni privind fraudarea înscrierilor în platforma de granturi acordate IMM-urilor.

Oficialul Guvernului Cîțu spune că a cerut oprirea accesului la platformă şi a emis un comunicat legat de această acţiune pentru a demonstra o transparență în activitatea ministerului.

Tot joi, ministerul Economiei a publicat, pe o platformă specială, toate contractele cu valoarea mai mare de 5.000 de euro încheiate cu statul, a mai anunțat Claudiu Năsui.

Claudiu Năsui, plângere la DNA privind fraudarea granturilor

Ministrul Economiei, Claudiu Năsui, a dezvăluit că a depus o plângere penală la DNA legată de suspiciuni de corupție în legătură cu acordarea granturilor nerambursabile de 550 de milioane de euro.

Aceste granturi fac parte din Măsura 3 a unei scheme de sprijin lansate de guvernul Ludovic Orban pentru a sprijini firmele care au nevoie de investiții pe durata pandemiei.

”În momentul în care am aflat că există suspiciuni legate de unele înscrieri în platformă, am anunţat imediat. Când vezi că există o problemă, trebuie s-o anunţi. Am cerut oprirea accesului la platformă şi am emis un comunicat legat de această acţiune în aceeaşi zi. Lucrurile acestea sunt verificabile în presă şi în arhiva de comunicate a Ministerului.

Am arătat foarte transparent toate problemele şi am depus inclusiv o plângere penală in rem la DNA legata de suspiciuni de coruptie in acest caz, de comun acord cu domnul premier, Florin Cîţu”, afirmă Năsui pentru News.ro.

În urmă cu o săptămână, Năsui anunțase, într-o postare pe Facebook, că există persoane care ar fi divulgat informații-cheie din procesul de acordare a împrumuturilor nerambursabile. El a confirmat investigațiile de presă care au arătat că mare parte din fondurile acordate pentru investiții în criză au finanțat de fapt achiziții imobiliare.

Ministerul Economiei publică toate contractele încheiate cu statul

În cursul zilei de joi, ministrul Economiei a anunțat ”transparență totală” și a publicat toate contractele cu statul. În acest sens, Ministerul Economiei a lansat o pagină specială pe site-ul instituției.

”Transparenţă totală. Ministerul Economiei publică toate contractele cu statul. În primele zile de mandat am cerut toate contractele încheiate de minister în valoare de peste 5.000 de euro. Ele nu trebuie să rămână doar la ministru, ci trebuie să fie văzute de toţi contribuabilii.

Contribuabilii români plătesc taxe şi impozite în România şi încă mari (avem cea mai mare povară fiscală pe salariile mici din UE). Este normal să ştie nu doar marile direcţii în care merg banii lor, ci şi concret la cine şi pe ce s-au dus.

Nu ne oprim aici. De îndată ce ne putem organiza în minister de sine stătător, vom modifica procedura de lucru, astfel încât nicio factură pentru un contract de peste 5.000 de euro să nu mai poată fi făcută dacă contractul nu este deja urcat în această platformă publică.

Vă las pe dumneavoastră să vedeţi dacă se verifică. Am atras multă animozitate prin refuzul de a semna ‘ca primarul’ tot felul de contracte aduse pe ultima sută de metri. Nu am venit aici să-mi fac prieteni. Am venit aici să sprijin mediul de afaceri autentic (care nu există doar graţie contractelor cu statul) şi să opresc căpuşarea banului public. Fix asta voi face, oricare ar fi consecinţele.

Cu mai multă transparenţă, fiecare cetăţean, fiecare ziarist, fiecare ONG-ist va avea posibilitatea mai mult ca niciodată să vadă problemele sistemului şi să propună soluţii”, a scris ministrul Economiei.

Platforma lansată joi poate fi accesată la linkul https://bit.ly/2NAElkk.