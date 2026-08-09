Sport

Claudiu Niculescu a anunțat transferurile cu care Dinamo va prinde play-off-ul și cupele europene: „E mare, mare nevoie!”

Claudiu Niculescu, fostul atacant și antrenor al „câinilor”, a urmărit de pe stadion meciul Dinamo - FC Voluntari 4-0. Ce transferuri le-a recomandat „alb-roșilor” pentru play-off și cupele europene.
Mihai Dragomir
09.08.2026 | 09:15
Claudiu Niculescu a anuntat transferurile cu care Dinamo va prinde playofful si cupele europene E mare mare nevoie
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Claudiu Niculescu a spus ce transferuri trebuie să facă Dinamo neapărat. Foto: Colaj FANATIK.
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Etapa 4 din SuperLiga a însemnat pentru Dinamo un nou succes la scor: 4-0 cu FC Voluntari. La meciul de pe „Arcul de Triumf” a fost prezent și Claudiu Niculescu, fostul atacant al „câinilor”. La final, el le-a făcut bucureștenilor câteva recomandări de transferuri pentru a prinde play-off-ul și chiar cupele europene.

Claudiu Niculescu a spus de ce are nevoie Dinamo în acest sezon

Dinamo a luat 3 puncte mari după 4-0 cu FC Voluntari și continuă să arate că este într-o formă foarte bună. „Câinii” au urcat, pentru moment, pe locul 2 din clasament. Dacă înainte de derby-ul cu Universitatea Craiova, anunța că e nevoie mare de un atacant la Dinamo, acum, Claudiu Niculescu a precizat mai multe posturi pe care echipa trebuie să le întărească în acest mercato, dacă vrea să ajungă în play-off și să participe și în cupele europene. „E mare nevoie de transferuri. Eu sper ca ei să se califice și anul acesta în play-off. Cred că vor reuși acest lucru, orice suporter dinamovist ar dori măcar ca Dinamo în acest sezon să se califice în cupele europene.

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Atacant… atacant central, cred că și mijlocaș central, sau cel puțin din ceea ce am văzut eu duminică. Cred că și un fundaș central. Adică trei-patru jucători… trei jucători titulari care să vină pe un ax central. Au transferat un portar foarte bun, excepțional, joacă excelent, așa că cel puțin așa am văzut eu. Acum nu știu, poate ceea ce spun eu nu coincide cu ceea ce își dorește conducerea clubului, dar cam astea cred că ar fi posturile deficitare!”, a spus inițial Claudiu Niculescu.

Claudiu Niculescu a spus de ce este importantă o victorie pentru Dinamo în derby-ul cu Rapid

Pentru Dinamo urmează derby-ul cu Rapid, echipă neînvinsă în primele 4 etape ale noului sezon. Claudiu Niculescu se așteaptă în primul rând la spectacol și consideră că o victorie a „câinilor” le-ar oferi, încă de acum, o șansă mare la play-off. „Clar că va fi un meci încrâncenat, un meci care se va juca care pe care, pentru că așa au fost întotdeauna aceste derby-uri. Va fi o atmosferă senzațională.

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Sper să câștige Dinamo, dar nu va fi ușor deloc, pentru că Rapidul are o formă bună. Rapidul este într-o formă bună, de asta spun că nu va fi un meci ușor. Dacă Dinamo va reuși să câștige meciul duminică, vor lua încă de pe acum o opțiune serioasă pentru play-off. Dar vom vedea”, a mai spus Claudiu Niculescu, citat de GSP.ro.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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