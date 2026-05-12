Claudiu Niculescu a auzit declarația lui Dorinel Munteanu și a venit cu replica după egalul cu FCSB

Partida din runda cu , dintre FCSB și Unirea Slobozia, s-a terminat fără goluri și fără mari ocazii. Așadar, duelul din Ghencea a fost unul ce s-a încheiat la egalitate, 0-0.

Claudiu Niculescu, replică pentru Dorinel Munteanu după declarația dată de antrenorul celor de la Hermannstadt

Antrenorul celor de la Unirea Slobozia a auzit cele declarate de Dorinel Munteanu și a venit cu o replică pentru tehnicianul de la Hermannstadt, echipă cu care este în luptă directă pentru salvarea de la retrogradare

”Nu am înțeles ce a zis Dorinel. El a zis că mai are trei meciuri? Eu știu că toate mai avem un meci, după vedem ce o să fie. Nu e ușoară situația în care ne aflăm. Eu cred că lucrurile se vor rezolva.

Decizia de la TAS nu poate fi alta decât aceea de a primi licența. Vedem ce o să fie. Și noi cunoaștem ce joacă UTA. Vreau să le transmit băieților că nu va fi un meci ușor. Ne așteaptă o partidă foarte grea, pe care trebuie să o câștigăm cu orice preț”, a spus Claudiu Niculescu.

Dorinel Munteanu, sigur că Hermannstadt mai are de jucat 3 meciuri: ”Îmi doresc foarte mult să salvez această echipă, dar vor fi ultimele trei etape pentru mine la Sibiu. Vor fi ultimele trei etape”.

Niculescu, mesaj pentru jucători

Tehnicianul de la Slobozia a dezvăluit cum a încercat să-i motiveze pe jucători înainte de finalul sezonului. „Am încercat să le transmit jucătorilor în fiecare zi: la fotbal se poate întoarce totul în favoarea ta. S-a întâmplat ca Hermannstadt să nu câștige cu Metaloglobus și noi să facem egal cu FCSB. Nesperat rezultat după această săptămână. La fotbal dacă crezi până la final și nu cedezi, se poate întoarce în favoarea ta.

Trebuie să ne pregătim bine, să ne revenim din punct de vedere mental și fizic și să abordăm meciul de luni ca pe o adevărată finală. Este meciul care ne poate duce la baraj. Vom vedea ce va fi, trebuie să fim conștienți că nu ne așteaptă un meci ușor, va fi o presiune foarte mare, sper să avem stadionul plin și să reușim să-l câștigăm.

Am muncit foarte mult, iar totul poate fi încununat de un succes, un prim pas trebuie să-l facem lunea viitoare. I-am studiat bine pe cei de la FCSB, am reușit să-i blocăm. Cu excepția acestor două ocazii din prelungiri, FCSB ne-a dominat, dar nu și-a creat ocazii foarte mari. Până la urmă, este un punct care ne dă speranțe mari că putem rămâne în Liga 1 și în sezonul următor”, a mai spus Niculescu.

Unirea Slobozia își joacă supraviețuirea în ultima etapă din play-out. Cum arată calculele înainte de duelul de acasă, cu UTA

Pentru cei de la Unirea Slobozia urmează o ultimă etapă în care poate să obțină salvarea de la retrogradare. Formația condusă de Claudiu Niculescu va primi vizita celor de la UTA, echipă care nu mai are vreo motivație pentru finalul sezonului.

Totuși, dacă cei de la Hermannstadt o bat pe FCSB în ultima etapă, atunci rezultatul obținut de Slobozia nu va mai conta, asta pentru că sibienii au avantajul că au început play-out-ul cu mai multe puncte și astfel primul criteriu de departajare va fi în favoarea .