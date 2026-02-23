Claudiu Niculescu a dat verdictul după ce a fost învins de Dinamo și Craiova în ultima săptămână. Care cea mai bună echipă din SuperLiga

ADVERTISEMENT

Claudiu Niculescu este o legendă a lui Dinamo București, însă nu a putut declara clar și răspicat că formația din „Ștefan cel Mare” este cea mai bună echipă din SuperLiga la momentul actual. Universitatea Craiova a făcut o demonstrație de forță pe Stadionul 1 Mai din Slobozia și s-a distanțat la patru puncte de „câinii roșii”.

Claudiu Niculescu a dat verdictul! Cine este cea mai bună echipă din SuperLiga României

Claudiu Niculescu, fostul jucător al lui Dinamo, a preluat Unirea Slobozia într-o perioadă dificilă a clubului. Ialomițenii se află într-o situație critică în clasament, iar programul este infernal. După ce a întâlnit Farul, Dinamo și Universitatea Craiova, nou-promovata va mai juca contra lui Rapid și FC Argeș.

, cât și pe cea a Universității, iar la final a dat verdictul: „Dinamo și Craiova sunt două echipe sensibil egale. Așa cum va fi lupta și în play-out, la fel de aprigă va fi și lupta în play-off. Treaba noastră este de la locul șapte în jos, play-off-ul este treaba echipelor care se vor califica acolo”, a spus antrenorul Unirii Slobozia, conform

Niculescu recunoaște victoria Craiovei. Cum a comentat înfrângerea fără drept de apel de pe teren propriu

Claudiu Niculescu și-a asumat înfrângerea contra Universității Craiova. Oltenii nu au dat nicio șansă Unirii Slobozia, iar la final antrenorul ialomițenilor a recunoscut că echipa antrenată de Filipe Coelho a meritat victoria pe deplin.

„E clar că victoria Craiovei a fost meritată. Probabil că e cea mai bună echipă din SuperLigă. Am reușit să le facem față doar până la primul gol. Anumite greșeli tactice ne-au costat. Eu sunt responsabil pentru această înfrângere.

Din păcate, nu s-a putut mai mult. Ne așteaptă încă un meci dificil cu Rapid. În play-out va fi o luptă crâncenă pentru rămânerea în prima ligă. Trebuie să îmbunătățim toate aspectele. Îngrijorat nu este un cuvânt potrivit. Nu aș vrea să intru în mai multe detalii. E un meci fără istoric. E clar că nu așteptăm play-out-ul ca pe o izbăvire. Vom încerca să adunăm puncte”, a mai spus Niculescu.

Ce a spus Cristi Bărbuț despre faza la care Nicușor Bancu a solicitat penalty

iar la una dintre faze a fost în duel direct cu Cristi Bărbuț. Fotbalistul Sloboziei i-a bătut obrazul după ce internaționalul român a cerut arbitrului să acorde lovitură de pedeapsă, iar la finalul partidei a vorbit despre acel moment:

„Ce putem spune la acest scor… Cred că în prima repriză am jucat destul de bine, chiar am ținut piept. Dacă eram eu puțin mai atent, poate nici nu marcau și altfel era jocul. Screciu a șutat, a șutat bine, am deviat și eu puțin și a intrat în poartă. Este o echipă puternică, i-am simțit puternici în acest meci, își merită locul și le urez multă baftă.

Mă înțeleg foarte bine cu Nicușor, i-am arătat că nu poți să primești penalty pentru așa ceva. I-am urat baftă după meci, ne-am îmbrățișat. Trebuie să luăm următorul meci și să încercăm să câștigăm puncte. S-a schimbat ceva în bine cred eu odată cu victoria cu Farul de aici. Avem nevoie de mai mult curaj și determinare și cred că putem lua puncte”, a spus Cristi Bărbuț, conform sursei citate.