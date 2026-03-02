Sport

Claudiu Niculescu a găsit un plus după Unirea Slobozia – Rapid 1-2: „Am pus pericol”

Unirea Slobozia a pierdut cu 1-2 în fața Rapidului și rămâne în zona fierbinte a clasamentului înainte de play-out. Claudiu Niculescu a tras concluziile după meci și speră să salveze echipa de la retrogradare.
Alex Bodnariu
02.03.2026 | 22:29
Claudiu Niculescu a gasit un plus dupa Unirea Slobozia Rapid 12 Am pus pericol
ULTIMA ORĂ
Claudiu Niculescu a tras concluziile după înfrângerea în fața Rapidului. Ce l-a nemulțumit pe antrenorul Sloboziei. Foto: SportPictures
ADVERTISEMENT

Unirea Slobozia a suferit o nouă înfrângere în Superliga României. Ialomițenii au cedat în meciul cu Rapid. Giuleștenii s-au impus cu 2-1 în deplasare, iar echipa lui Claudiu Niculescu rămâne în partea de jos a clasamentului și nu va avea deloc viață ușoară în play-out.

Unirea Slobozia, răpusă de Rapid. Ialomițenii rămân în subsolul clasamentului

Echipa lui Claudiu Niculescu nu a făcut un meci prost în fața celor de la Rapid, însă diferența de valoare s-a văzut. Giuleștenii au deschis scorul în prima repriză prin Daniel Paraschiv. După reluarea jocului, ialomițenii au egalat, însă Dobre, atacantul lui Costel Gâlcă, a stabilit scorul final.

ADVERTISEMENT

Unirea Slobozia este una dintre echipele favorite la retrogradare din Superliga României. Ialomițenii au 24 de puncte după 29 de etape, iar play-out-ul se anunță unul foarte complicat, mai ales că situația din partea de jos a clasamentului este una extrem de echilibrată.

Claudiu Niculescu a tras concluziile după înfrângerea în fața Rapidului. Ce l-a nemulțumit pe antrenorul Sloboziei

Claudiu Niculescu, antrenorul celor de la Unirea Slobozia, a încercat, la conferința de presă, să scoată în evidență lucrurile care au mers în jocul echipei sale în partida cu Rapid. Tehnicianul speră să reușească să salveze formația de la retrogradare în play-out.

ADVERTISEMENT
„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”. Ce îl îngrijorează pe fostul comandant...
Digi24.ro
„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”. Ce îl îngrijorează pe fostul comandant de vas Traian Băsescu, după atacarea Iran

„E normal, când ai înfrângeri și ai un asemenea adversar, să nu fii foarte lucid, să fii puțin temător. Dar, când am înfrânt această teamă, am pus în pericol Rapidul. Iar pentru mine este un lucru dătător de speranță. Sunt convins că FC Argeș va trata meciul cu maximă seriozitate, va juca în fața propriilor fani. Dar, până la meciul cu FC Argeș, trebuie să ne revenim fizic și psihic. Știu că jucătorii care au venit împrumut de la FC Argeș nu pot juca. E o clauză, sper să nu greșesc.

ADVERTISEMENT
Anunțul Iranului pe care-l aștepta întreaga planetă
Digisport.ro
Anunțul Iranului pe care-l aștepta întreaga planetă

Așa a fost programarea, așa a fost țintarul. Nu putem schimba asta. Dar important este să ieșim din acest sezon regulat cu fruntea sus, să fim împăcați că am dat totul pentru a aduna puncte. Trebuie să vedem de unde vom începe play-out-ul. Este un alt campionat, un campionat în care se va juca totul”, a declarat Claudiu Niculescu, la flash-interviu, după Unirea Slobozia – Rapid 1-2.

Care a fost omul cheie în revenirea lui Dinamo în prim plan: “A...
Fanatik
Care a fost omul cheie în revenirea lui Dinamo în prim plan: “A fost sentimental și asta l-a costat!”
„Ne ia de proști pe toți!”. A auzit explicațiile lui Vassaras după Farul...
Fanatik
„Ne ia de proști pe toți!”. A auzit explicațiile lui Vassaras după Farul – CFR 1-2 și a luat foc
SuperLiga, live blog etapa 29. Unirea Slobozia – Rapid 1-2. Giuleștenii termină matematic...
Fanatik
SuperLiga, live blog etapa 29. Unirea Slobozia – Rapid 1-2. Giuleștenii termină matematic sezonul regulat pe poziția secundă. Cum arată clasamentul
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Nu a iertat pe nimeni! A numit cele 3 echipe care ar fi...
iamsport.ro
Nu a iertat pe nimeni! A numit cele 3 echipe care ar fi trântit meciurile cu FCSB și a acuzat-o pe Dinamo că a pierdut intenționat cu Argeș: 'Sinistru campionat!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!