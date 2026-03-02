Claudiu Niculescu a găsit un plus după Unirea Slobozia – Rapid 1-2: „Am pus pericol”

ADVERTISEMENT

Unirea Slobozia a suferit o nouă înfrângere în Superliga României. Ialomițenii au cedat în meciul cu Rapid. Giuleștenii s-au impus cu 2-1 în deplasare, iar echipa lui Claudiu Niculescu rămâne în partea de jos a clasamentului și nu va avea deloc viață ușoară în play-out.

Unirea Slobozia, răpusă de Rapid. Ialomițenii rămân în subsolul clasamentului

d, însă diferența de valoare s-a văzut. Giuleștenii au deschis scorul în prima repriză prin Daniel Paraschiv. După reluarea jocului, ialomițenii au egalat, însă Dobre, atacantul lui Costel Gâlcă, a stabilit scorul final.

. Ialomițenii au 24 de puncte după 29 de etape, iar play-out-ul se anunță unul foarte complicat, mai ales că situația din partea de jos a clasamentului este una extrem de echilibrată.

Claudiu Niculescu a tras concluziile după înfrângerea în fața Rapidului. Ce l-a nemulțumit pe antrenorul Sloboziei

Claudiu Niculescu, antrenorul celor de la Unirea Slobozia, a încercat, la conferința de presă, să scoată în evidență lucrurile care au mers în jocul echipei sale în partida cu Rapid. Tehnicianul speră să reușească să salveze formația de la retrogradare în play-out.

„E normal, când ai înfrângeri și ai un asemenea adversar, să nu fii foarte lucid, să fii puțin temător. Dar, când am înfrânt această teamă, am pus în pericol Rapidul. Iar pentru mine este un lucru dătător de speranță. Sunt convins că FC Argeș va trata meciul cu maximă seriozitate, va juca în fața propriilor fani. Dar, până la meciul cu FC Argeș, trebuie să ne revenim fizic și psihic. Știu că jucătorii care au venit împrumut de la FC Argeș nu pot juca. E o clauză, sper să nu greșesc.

Așa a fost programarea, așa a fost țintarul. Nu putem schimba asta. Dar important este să ieșim din acest sezon regulat cu fruntea sus, să fim împăcați că am dat totul pentru a aduna puncte. Trebuie să vedem de unde vom începe play-out-ul. Este un alt campionat, un campionat în care se va juca totul”, a declarat Claudiu Niculescu, la flash-interviu, după Unirea Slobozia – Rapid 1-2.