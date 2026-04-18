Claudiu Niculescu a răbufnit după eșecul cu Csikszereda: „Mă deranjează. Suntem prea mici”

Gazdele au condus de fiecare dată, însă cei de la Slobozia au reușit să revină în partidă, iar un gol înscris în prelungiri, anulat pentru ofsaid, l-a făcut pe Claudiu Niculescu să aibă o reacție acidă la adresa arbitrajului.

Claudiu Niculescu a răbufnit la finalul partidei dintre Csikszereda și Unirea Slobozia

Tehnicianul de la Unirea Slobozia nu a fost deloc mulțumit de rezultatul final al și s-a arătat frustrat de golul anulat din prelungiri al grupării sale.

”O înfrângere dură şi nemeritată. La ce ocazii am avut, uriaşe. A fost un meci deschis, au avut şi ei ocaziile lor. Am avut ocazii mari, mari, foarte mari. Din păcate, o greşeală a făcut ca Csikszereda să marcheze golul 3. Am avut iar două, trei ocazii mari. Habar nu am, nici nu ştiu cum este regulamentul VAR. E ceva foarte ciudat, dar nu ştiu regulamentul, dar nici ei nu ştiau. Nici ei nu ştiau ce să mai ceară. După două minute, Robert a mers la al patrulea arbitru să zică că nu-i fault. Căutau să găsească ceva, aşa mi s-a părut mie. Faptul e consumat, nu trebuie să renunţăm.

Mi-e greu să vorbesc, suntem prea mici. Probabil a fost ofsaid, nu ştiu, sunt foarte multe păreri împărţite. Nici gazdele nu ştiau, dar nu vreau să mai comentez foarte mult arbitrajul. Sunt faze care deranjează. Eu ce să fac? Eu sunt antrenor, nu am ce să fac. Mai comentez şi trebuie să fiu moderat în a da declaraţii tari, pentru că voi fi suspendat. Nu vreau să mai găsesc scuze, deşi cred că puteam câştiga meciul. Suntem principalii vinovaţi, pentru că am făcut greşeli foarte mari, am ratat ocazii mari”, a spus Claudiu Niculescu.

Lupta acerbă pentru evitarea retrogradării în Liga 2

Victoria obținută de Csikszereda este una extrem de importantă pentru elevii lui Robert Ilyeș, asta pentru că se mărește distanță față de rivalele din campionat care încearcă să evite retrogradarea în Liga 2.

În acest moment, formația din Miercurea Ciuc a ajuns la 26 de puncte și se află pe locul 5 în play-out, cu un avans de 4 puncte față de Petrolul, echipă care se află pe prima poziție ce duce la barajul de rămânere/promovare în SuperLiga.