Claudiu Niculescu contrează dur arbitrajul după Unirea Slobozia – Petrolul 1-2: „Am revăzut în birou! Asta mi-a zis Horațiu Feșnic!”

Unirea Slobozia a suferit un eșec în etapa a 4-a din play-out-ul SuperLigii, pierzând cu 1-2 în fața Petrolului Ploiești. Ialomițenii au avut mai multe reclamații la adresa arbitrajului, antrenorul Claudiu Niculescu (48 de ani) vorbind imediat după meci despre fazele care l-au intrigat. Vezi pe Fanatik.ro ce a semnalat tehnicianul, dar și ce i-a spus „centralul” Horațiu Feșnic (36 de ani).

Claudiu Niculescu, siderat de arbitrajul de la Unirea Slobozia – Petrolul 1-2

Lupta pentru supraviețuire este tot mai intensă în play-out-ul SuperLigii. Claudiu Niculescu s-a prezentat la flash-interviu și a comentat, pe rând, fazele care au stârnit discuții. a fost de părere că reușita lui Gicu Grozav, care a stabilit scorul final, nu trebuia validată.

„Da, n-a avut intensitate, asta mi s-a transmis (n.r. la faza din minutul 76). Și m-aș bucura să revedem, dacă se poate, faza de la golul doi, pe care am revăzut-o în biroul meu, pentru că e offside. E un jucător de la Petrolul în poziție de offside, cred, care nu se lasă jos în fața mingii și care era pe traiectoria ei. Așa am văzut, e posibil să greșesc. Mi-ar plăcea să se revadă aceste situații.

Eu cred că a fost penalty. Pot fi acuzat de subiectivism, e normal, dar nu știu… Înainte ca jucătorul nostru să lovească mingea, e lovit. Mi-a zis domnul Feșnic că la lovituri cap în cap în careu nu se acordă penalty. Nu știu care-i regulamentul, nu mă pricep la arbitraj sau cel puțin la astfel de faze neclare.

Sunt antrenorul Sloboziei, normal că zic că a fost penalty! Acum rămâne ca cei din studio să analizeze, dar aș vrea să se analizeze faza din minutul 76 și golul lui Gicu Grozav”, a declarat Claudiu Niculescu după meciul cu Petrolul.

Ce urmează pentru Unirea Slobozia

Eșecul suferit cu Petrolul o ține pe Unirea Slobozia în zona „fierbinte” din play-out. Echipa ialomițeană ocupă poziția a 8-a, care presupune barajul de menținere la final de sezon, cu 19 puncte. Sâmbătă, 18 aprilie, Slobozia joacă în deplasare cu Csikszereda, echipa de pe 7, cu doar un punct peste.

Ce meciuri mai are Unirea Slobozia de disputat în acest play-out, cu excepția etapei viitoare:

25 aprilie: Metaloglobus (deplasare)

2 mai: Hermannstadt (acasă)

9 mai: FCSB (deplasare)

16 mai: UTA (acasă)