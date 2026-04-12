Claudiu Niculescu contrează dur arbitrajul după Unirea Slobozia – Petrolul 1-2: „Am revăzut în birou! Asta mi-a zis Horațiu Feșnic!”

Meciul Unirea Slobozia - Petrolul 1-2 din etapa a 4-a din play-out-ul SuperLigii a lăsat mai multe semne de întrebare la adresa arbitrajului. Cum a reacționat Claudiu Niculescu, antrenorul gazdelor.
Mihai Dragomir
12.04.2026 | 21:20
Claudiu Niculescu contreaza dur arbitrajul dupa Unirea Slobozia Petrolul 12 Am revazut in birou Asta mia zis Horatiu Fesnic
Ce reproșuri a avut Claudiu Niculescu (48 de ani) față de arbitrajul de la Unirea Slobozia - Petrolul 1-2. Sursa Foto: Colaj sport.pictures.eu.
Unirea Slobozia a suferit un eșec în etapa a 4-a din play-out-ul SuperLigii, pierzând cu 1-2 în fața Petrolului Ploiești. Ialomițenii au avut mai multe reclamații la adresa arbitrajului, antrenorul Claudiu Niculescu (48 de ani) vorbind imediat după meci despre fazele care l-au intrigat. Vezi pe Fanatik.ro ce a semnalat tehnicianul, dar și ce i-a spus „centralul” Horațiu Feșnic (36 de ani).

Claudiu Niculescu, siderat de arbitrajul de la Unirea Slobozia – Petrolul 1-2

Lupta pentru supraviețuire este tot mai intensă în play-out-ul SuperLigii. Unirea Slobozia a făcut un nou pas greșit în acest sens, pierzând pe teren propriu cu 1-2 contra Petrolului. Claudiu Niculescu s-a prezentat la flash-interviu și a comentat, pe rând, fazele care au stârnit discuții. Tehnicianul ialomițenilor, care era „sabotat” runda trecută de elevii săi în timpul discursului de după meciul câștigat cu Farul, a fost de părere că reușita lui Gicu Grozav, care a stabilit scorul final, nu trebuia validată.

„Da, n-a avut intensitate, asta mi s-a transmis (n.r. la faza din minutul 76). Și m-aș bucura să revedem, dacă se poate, faza de la golul doi, pe care am revăzut-o în biroul meu, pentru că e offside. E un jucător de la Petrolul în poziție de offside, cred, care nu se lasă jos în fața mingii și care era pe traiectoria ei. Așa am văzut, e posibil să greșesc. Mi-ar plăcea să se revadă aceste situații.

Eu cred că a fost penalty. Pot fi acuzat de subiectivism, e normal, dar nu știu… Înainte ca jucătorul nostru să lovească mingea, e lovit. Mi-a zis domnul Feșnic că la lovituri cap în cap în careu nu se acordă penalty. Nu știu care-i regulamentul, nu mă pricep la arbitraj sau cel puțin la astfel de faze neclare.

Sunt antrenorul Sloboziei, normal că zic că a fost penalty! Acum rămâne ca cei din studio să analizeze, dar aș vrea să se analizeze faza din minutul 76 și golul lui Gicu Grozav”, a declarat Claudiu Niculescu după meciul cu Petrolul.

Ce urmează pentru Unirea Slobozia

Eșecul suferit cu Petrolul o ține pe Unirea Slobozia în zona „fierbinte” din play-out. Echipa ialomițeană ocupă poziția a 8-a, care presupune barajul de menținere la final de sezon, cu 19 puncte. Sâmbătă, 18 aprilie, Slobozia joacă în deplasare cu Csikszereda, echipa de pe 7, cu doar un punct peste.

Ce meciuri mai are Unirea Slobozia de disputat în acest play-out, cu excepția etapei viitoare:

  • 25 aprilie: Metaloglobus (deplasare)
  • 2 mai: Hermannstadt (acasă)
  • 9 mai: FCSB (deplasare)
  • 16 mai: UTA (acasă)

 

  • 8 era locul pe care Unirea Slobozia încheia play-out-ul sezonului trecut
  • 27 de puncte aveau ialomițenii, atunci, la final de sezon
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
