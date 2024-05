Claudiu Niculescu a trecut peste demiterea cu cântec din 2018: „Îmi doresc să antrenez Dinamo din nou!”

, dar a reușit să câștige la general în fața celor de la Csikszereda și să evite retrogradarea. Antrenorul Zeljko Kopic are postul în pericol având în vedere evoluția echipei din ultimele luni.

Claudiu Niculescu nu ar refuza o propunere de la Dinamo

După ce , Claudiu Niculescu a declarat că nu ar refuza o propunere venită de la clubul din „Ștefan cel Mare”, chiar dacă a fost dat afara după doar două meciuri în octombrie 2018.

ADVERTISEMENT

„Nu mi-a zis nimeni că mă vrea și să aștept până vor lua o decizie. Eu mai am discuții și cu alte echipe, dar cei de la Dinamo nu au discutat cu mine.

Nu vreau să mă autopropun. Am mai spus că am trecut peste acel moment când am fost demis de la Dinamo. E greu de uitat așa ceva, dar nu sunt un tip ranchiunos.

ADVERTISEMENT

E greu să spui că nu ți-ai dori să antrenezi Dinamo, mai ales când ai făcut performanțe acolo. E clar că îmi doresc să se mai întâple să antrenez Dinamo iar.

Sunt convins că lucrurile vor arăta altfel decât au arătat când am fost acolo prima dată. Dacă se va întâmpla, voi răspunde pozitiv. Dar până atunci, noi vorbim doar ipotetic”, a declarat Claudiu Niculescu, la Digi Sport.

ADVERTISEMENT

Cum a a comentat Claudiu Niculescu imaginile cu jucătorii lui Dinamo de după meciul cu Csikszereda

Chiar dacă oficialii „câinilor” au declarat că o victorie la baraj nu este un motiv de bucurie, ci este mai degrabă rușinos că un club ca Dinamo a ajuns într- astfel de situație, jucătorii au fost filmați în autocar la întoarcerea de la Miercurea Ciuc sărbătorind pe ritmuri de manele.

Claudiu Niculescu nu crede că acest gest al jucătorilor trebuie văzut ca o problemă și consideră că a fost eliberarea de stresul pe care îl acumulaseră în ultima perioadă.

ADVERTISEMENT

„Așa au considerat că trebuie să petreacă. La cum o văd eu, a fost un stres mare pentru jucători. E o descătușare. Nu trebuie să li se ia gâtul că au cântat în autocar. E de înțeles. A fost un stres fantastic pentru ei. Cu siguranță au fost stresați. A trecut acum”, a mai declarat Claudiu Niculescu.