Claudiu Niculescu, aproape de revenirea în SuperLiga după aproape 8 ani. Exclusiv

Au trecut 8 ani de când Claudiu Niculescu a antrenat în SuperLiga. Din informațiile FANATIK, acesta își pregătește revenirea. Tehnicianul ar putea prelua o formație care se luptă pentru evitarea retrogradării.

Claudiu Niculescu se pregătește să revină în SuperLiga

, Claudiu Niculescu ar putea să facă pasul dinspre Liga 2 înspre SuperLiga. FANATIK a aflat că el este dorit la Unirea Slobozia și sunt șanse foarte mari ca fostul mare atacant al lui Dinamo să ajungă la formația ialomițeană.

Niculescu ar urma să-i înlocuiască pe Andrei Prepeliță și Jean Vlădoiu, după ce Unirea a înregistrat înfrângeri pe linie în 2026 și a ajuns pe loc de baraj. Din informațiile noastre, oficialii clubului CSM Slatina știu de negocierile pe care acesta le poartă cu cei de la Slobozia.

Claudiu Niculescu a antrenat-o pe Dinamo ultima dată în SuperLiga

Cariera de antrenor al lui Claudiu Niculescu nu a fost la fel de strălucită ca aceea de jucător. Ultima dată când a activat în SuperLiga a fost în sezonul 2018-2019, atunci când a trăit o mare dezamăgire. A fost demis după doar două meciuri pe banca lui Dinamo!

În vara lui 2019 a fost pentru o scurtă perioadă antrenor la Al Tai, în Arabia Saudită, iar apoi a trecut pe la mai multe formații din Liga 2: CS Mioveni, Concordia Chiajna, Poli Iași, CSC Șelimbăr și FC Voluntari.

Din decembrie 2024 a preluat-o pe CSM Slatina, echipă care după 17 etape din actualul sezon de Liga 2 se află pe locul 14, cu 22 de puncte, la 10 puncte de ultima poziție de play-off ocupată de CSM Reșița.

Pe lista celor de la Unirea Slobozia se mai află Ciobotariu și Măldărășanu

Din informațiile FANATIK, pe lista celor de la Slobozia se mai află Marius Măldărășanu și Liviu Ciobotariu. Șefii ialomițeni au discutat cu cei doi chiar înaintea partidei pierdute cu Petrolul, scor 0-1. Aceștia nu au fost de acord momentan cu propunerea venită din partea celor de Slobozia. În acest moment, Niculescu a devenit principalul favorit la preluarea funcției.

Unirea Slobozia, candidată la retrogradare

După ce în sezonul precedent, sub comanda lui Adrian Mihalcea, s-a salvat de la retrogradare după un baraj de infarct cu FC Voluntari, actuala stagiune este la fel de dificilă pentru ialomițeni.

Cu Andrei Prepeliță la conducerea tehnică și cu Jean Vlădoiu antrenor în acte, Unirea Slobozia a înregistrat și a coborât pe loc care îi duce iarăși la baraj.