Claudiu Niculescu are șansa să se răzbune pe Dinamo în Cupa României! Cum a fost dat afară antrenorul de la cârma „câinilor” fără milă în urmă cu șase ani

. Ilfovenii îl au antrenor pe Claudiu Niculescu, o legendă a roș-albilor ca jucător, dar care a avut parte de un episod extrem de neplăcut ca antrenor al “câinilor”.

Claudiu Niculescu are șansa să se răzbune pe Dinamo în Cupa României! Cum a fost dat afară fără milă în urmă cu șase ani

Claudiu Niculescu are posibilitatea de a reuși un rezultat mare dacă o va elimina pe Dinamo din Cupa României. Antrenorul de 48 de ani mai are o motivație în plus în această confruntare: se poate răzbuna pentru cum a fost demis în 2018.

În urmă cu 6 ani, , după ce impresionase pe banca Voluntariului. Clau-gol a cucerit cu ilfovenii două trofee: Cupa României și Supercupa României, ambele în 2017.

Această performanță l-a propulsat pe banca roș-albilor, dar experiența avea să fie una foarte scurtă și neplăcută. După doar 3 etape, Claudiu Niculescu era demis pentru a-i face loc lui Mircea Rednic. Șefii lui Dinamo au preferat atunci să profite de disponibilitatea “Puriului”.

Explicațiile lui Alexandru David pentru episodul din 2018

Alexandru David, care era președintele lui Dinamo pe vremea aceea, a povesit cum s-a ajuns ca Niculescu să fie îndepărtat după doar 3 etape.

“Viața e dură pentru fiecare dintre noi, dar, în momentul în care a venit la Dinamo știa la ce vine, a venit pe parcurs, ca într-un tren în mers.

A văzut la ce vine, mi-am dorit foarte mult să vină, am mai vrut să vină cu un an înainte, și a venit, a zis că o să facem treabă. După patru săptămâni, a venit la mine în birou și mi-a zis că nu poate să facă nimic, că lotul e foarte slab.

Am făcut un calcul foarte cinstit, nu l-am dat pe Claudiu Niculescu afară și m-am pus pe mine… l-am dat afară și l-am adus pe Mircea Rednic, care, teoretic… în momentul ăla nu era prietenul meu, dar am avut capacitatea să nu mă intereseze cât de dificil va fi să aduc pe cineva care mă poate ajuta.

Pentru că omul pe care l-am adus eu, după trei săptămâni, s-a uitat în ochii mei și spunea că nu are ce să facă. Eu am rămas marcat de discuția pe care am avut-o cu el, jur, m-a durut capul foarte mult, m-am dus la domnul Negoiță și i-am spus: Domne, e groasă, oamenii pe care i-am adus ca să ne salveze ne spun că suntem morți”, a declarat Alexandru David la .

În startul noului sezon de Liga 2, FC Voluntari are două egaluri și o victorie. Claudiu Niculescu a fost instalat în vară și are ca obiectiv promovarea. Până să revină la Voluntari, Niculescu a pregătit-o și pe 1599 Șelimbăr, echipă pe care ca calificat-o în play-off, dar care nu avea drept de promovare.