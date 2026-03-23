Claudiu Niculescu, decizie dură după ce Unirea Slobozia a urcat pe loc de baraj: „Nu vreau să mint”

Claudiu Niculescu a luat o decizie surprinzătoare după ce Unirea Slobozia a obținut prima victorie din play-out. Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre hotărârea antrenorului.
Iulian Stoica
23.03.2026 | 23:39
Claudiu Niculescu, decizie surprinzătoare după Unirea Slobozia - Oțelul 2-1.
Unirea Slobozia – Oțelul a tras cortina peste etapa a 2-a din play-out. Gazdele s-au impus prin golurile marcate de Espinosa și Dulcea, pe când pentru gălățeni a reușit să puncteze Bană. În urma acestui rezultat, ialomițenii scapă de locul direct retrogradabil, însă Andrei Niculescu a surprins pe toată lumea prin decizia sa.

Claudiu Niculescu, mulțumit ce Unirea Slobozia a urcat pe loc de baraj

La scurt timp după Unirea Slobozia – Oțelul Galați 2-1, Claudiu Niculescu a mărturisit că ultima săptămână foarte grea, în contextul în care în etapa trecută FC Botoșani a reușit să câștige prin două goluri marcate după minutul 88. Antrenorul a expus că e mulțumit de rezultatul obținut pe teren propriu și susține că victoria este meritată.

„Nu vreau să mint, am avut o săptămână extrem de grea. Am muncit mult cu staff-ul pentru a ridica moralul jucătorilor. Așa a fost și înainte de meci, știți ce s-a întâmplat etapa trecută. O situație similară a mai fost într-o finală de Champions League, dacă nu mă înșel. Mi-au trecut prin minte acele lucruri. Am trăit și noi astfel de momente, pe pielea noastră, și te dărâmă într-un astfel de moment.

Cu atât mai mult îi felicit pe băieți din suflet pentru că au trecut peste acel moment. Le-am transmis toată săptămâna că un astfel de moment ne poate întări. Mă bucur că au reușit să treacă peste. Eu cred că au reușit să depășească definitiv acel moment, mai ales după această victorie. Victorie care, cred eu, a fost meritată. Absolut meritată, deși și Oțelul a avut în prima repriză o ocazie mare la 1-1. Noi am marcat golul victoriei și, chiar dacă Oțelul ne-a presat, consider că victoria este meritată”, a declarat Claudiu Niculescu.

„Veniți cu propriile arme”. Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a...
Digi24.ro
„Veniți cu propriile arme”. Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară

Decizie surprinzătoare luată de Claudiu Niculescu

În continuare, antrenorul ialomițenilor a surprins pe toată lumea când a spus că jucătorii săi nu vor primi nicio zi liberă după succesul cu Oțelul Galați. Claudiu Niculescu a expus că Unirea Slobozia va disputa două amicale în pauza internațională, iar elevii săi se vor odihni abia spre sfârșitul săptămânii.

Schimbare totală: a fost ”cea mai frumoasă femeie din lume”, dar a ”dispărut”!...
Digisport.ro
Schimbare totală: a fost ”cea mai frumoasă femeie din lume”, dar a ”dispărut”! Cum arată astăzi, după ce a făcut 4 copii
„I-am felicitat în vestiar, dar de mâine ne apucăm de treabă. Ne așteaptă două săptămâni grele. Nu vor primi acum nicio zi liberă, vom vedea la finalul săptămânii dacă vor avea. Vom avea meciuri amicale miercuri și vineri și trebuie să muncim, pentru că sunt jucători care astăzi nu au evoluat din considerente tactice și va trebui să-i folosesc în aceste meciuri, pentru a le da ritm de joc.

De exemplu, Garutti vine după o accidentare foarte lungă, nu au mai jucat de aproape un an de când au fost operați. Dar, una peste alta, este o victorie îmbucurătoare, care ne dă încredere și speranțe mari că ne putem realiza obiectivul în acest sezon, și anume salvarea de la retrogradare”, a conchis Claudiu Niculescu.

WTA Miami 2026. Sorana Cîrstea – Coco Gauff 4-6, 6-3, 2-6. Câți bani...
Fanatik
WTA Miami 2026. Sorana Cîrstea – Coco Gauff 4-6, 6-3, 2-6. Câți bani a primit românca după eliminarea în optimi
Răsturnare incredibilă! Ionuț Radu ajunge marți în cantonamentul echipei naționale și este gata...
Fanatik
Răsturnare incredibilă! Ionuț Radu ajunge marți în cantonamentul echipei naționale și este gata să apere în Turcia – România
Play-out SuperLiga, live blog etapa 2. Unirea Slobozia – Oțelul 2-1. Victorie mare...
Fanatik
Play-out SuperLiga, live blog etapa 2. Unirea Slobozia – Oțelul 2-1. Victorie mare pentru gazde. Cum arată clasamentul
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
