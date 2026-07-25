Claudiu Niculescu, dezvăluiri înainte de Dinamo – Universitatea Craiova: „Am înțeles că-l vor aduce. Trebuie cât mai repede”

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Claudiu Niculescu (50 de ani), fost fotbalist important atât în „Ștefan cel Mare”, cât și în Bănie, a analizat meciul Dinamo – Universitatea Craiova de sâmbătă seară, ora 20:30, programat să se dispute pe stadionul „Arcul de Triumf” din Capitală în etapa a doua din SuperLiga. În primul rând, fostul atacant a apreciat că dinamoviștii se confruntă în prezent cu o mare problemă.

Claudiu Niculescu anunță transferul unui atacant „foarte bun” la Dinamo: „Sunt discuții avansate”

Este vorba despre faptul că este nevoie în continuare de anumite îmbunătățiri în ceea ce privește lotul de jucători avut la dispoziție de antrenorul Nuno Campos. „Dinamo nu a început sezonul așa cum suporterii își doresc, dar campionatul e foarte lung. Important e ca ei să aducă jucătorii de care au nevoie și asta cât mai repede să se întâmple pentru că s-a văzut clar lipsa lui Gnahore și a lui Boateng.

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Plecarea lor clar a slăbit echipa, dar ei își fac planuri acum, sunt discuții avansate cu anumiți jucători și e foarte important să vină cât mai repede și să nu treacă prea multe etape pentru că cei care vor veni probabil nu vor fi 100% din punct de vedere fizic. Vor trebui să muncească suplimentar pentru a ajunge la parametrii optimi și să ajute echipa să obțină rezultatele pe care și le doresc.

Nu cred că le lipsește neapărat un Claudiu Niculescu, ci un atacant de gura porții pentru că Pușcaș este accidentat. Am înțeles că vor aduce un atacant foarte bun, dar trebuie să îl transfere cât mai repede. Nuno Campos am înțeles că e un antrenor valoros. Din punctul meu de vedere, trebuie avută răbdare cu el, mai ales suporterii, pentru că a făcut treabă acolo în Ungaria unde a fost și nu văd de ce nu ar face și la Dinamo.

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Important este să i se aducă jucătorii pe care eu sunt convins că i-a cerut și să pună echipa pe picioare. Eu zic că la meciul cu Petrolul au suferit destul de tare din cauză că lotul nu este complet și e nevoie de întăriri pe mai multe poziții. Dinamo are nevoie de jucători de valoare”, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Cum vede Claudiu Niculescu meciul Dinamo – Universitatea Craiova

În continuare, fostul golgheter din SuperLiga a transmis că se așteaptă în principiu la , cu oltenii însă pornind din postură de favoriți, în mod evident în primul rând prin prisma faptului că gruparea din Bănie este campioana en-titre: „Eu zic că va fi un derby echilibrat și e clar că favorită este Craiova, campioana en-titre. Dinamo însă are capacitatea și puterea de a face meciuri bune împotriva unor astfel de adversari puternici din SuperLiga și nu numai.

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Așa că mă aștept să fie un meci încrâncenat, așa cum au fost cam toate în ultimii ani și de-a lungul istoriei, iar la final Dinamo să iasă câștigătoare. Va fi foarte greu pentru că e o echipă care se află într-o formă sportivă foarte bună chiar dacă au pierdut cu Levski, un adversar de calitate.

Craiova are jucători valoroși, pentru care există oferte importante din Europa și eu cred că un aport foarte important îl vor avea suporterii lui Dinamo. Sper să va fi sold-out și să ajute echipa să câștige acest meci extrem de important. Aștept un meci frumos, încrâncenat și să câștige Dinamo. Este totuși clar că favorita la titlu e Craiova. Campioana en-titre e principala favorită oriunde în lume.

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În primul rând pentru că și-au păstrat jucătorii importanți cu care au câștigat titlul, plus că și-au mai adus întăriri și eu cred că au făcut transferuri importante. Bineînțeles că după ei urmează și Rapid, FCSB, chiar și Dinamo, dar dacă vor aduce câțiva jucători importanți, care să vină să fie titulari”.

Claudiu Niculescu îl regretă pe Zeljko Kopic

Fostul internațional român a subliniat în mod special în acest sens faptul că antrenorul croat reușise să le imprime „câinilor” un anumit stil de joc, bineînțeles ca urmare a unei munci intense depuse în timp la antrenamente: „Kopic e o pierdere foarte mare pentru că el crease o identitate a echipei, un joc, dar asta nu înseamnă că Nuno Campos nu poate reuși și el.

Dinamo a reușit să se califice în play-off în ultimii 2 ani, chiar dacă nu a reușit o performanță mare, adică să câștige un trofeu sau să joace într-o cupă europeană. Kopic eu cred că este un antrenor foarte bun și care și-a pus amprenta pe Dinamo. Trebuie să avem răbdare”.

Ce planuri de viitor are Claudiu Niculescu

Ultima dată la Unirea Slobozia, antrenorul a explicat că în ultima perioadă a avut câteva discuții concrete pentru revenirea pe banca tehnică, dar în cele din urmă a decis că ar fi mai bine totuși dacă ar avea parte și de puțin timp liber. „Deocamdată eu mă odihnesc. Am avut ceva discuții la începutul lui iunie cu 3 echipe din Liga 2. Am avut o discuție tangențială și la prima ligă, dar am zis că vreau să mai aștept un pic. O mică vacanță”, a mai spus fostul atacant cu această ocazie.