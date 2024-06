Claudiu Niculescu, jefuit în București: “Mi-au luat oglinzile, casetofonul și borseta”

Claudiu Niculescu, un nume care este legat de Dinamo și astăzi, a povestit un episod mai puțin fericit. “Lunetistul” care nimerea vinclul porților din lovituri libere a fost jefuit în plină stradă în Bucureștiul anilor 2000.

Jaf ca în filmele americane

Povestea jafului a fost dezvăluită de Claudiu Niculescu într-un podcast de pe YouTube, unde a detaliat totul. Fostul atacant rememorează că a fost jefuit de obiecte la mare căutare în acea vreme, mai ales piese de mașini.

„Primul impact a fost copleșitor, țin minte că era cu o săptămână înainte de prezentarea lotului (n.r. lui Dinamo), urma un meci amical cu Petrolul. Dacă nu mă înșel, am și marcat. Stadionul era arhiplin, fiecare jucător a fost prezentat în parte.

A fost emoționant, expunerea e deja mai mare, la fel și atenția mass-media. În prima mea seară la București, mi s-au furat oglinzile de la mașină! Chiar am avut un șoc! Am ieșit să mănânc alături de câțiva colegi, ne-am văzut la o terasă pe undeva pe Moșilor (n.r. un bulevard din București).

Când am plecat seara, pe la 22:00, să merg spre să casă… Am rămas șocat, dispăruseră ambele oglinzi. Erau smulse. Geamul din dreapta de la pasager era spart. Mi-au furat casetofonul din bord, plus borseta mea și a unui coleg, cred că era a lui Romică Buia. Așa era atunci…

În următoarea lună, cred că am cumpărat vreo patru sau cinci perechi de oglinzi, până am mers la un mecanic să-mi tragă o bucată de metal ca să nu mai fie smulse. Cred că cei care mi le furau era aceiași [hoți] care apoi mi le și vindeau la loc.

La un moment dat am pus un semn pe ele (…) Așa erau vremurile acum 23-24 de ani”, a povestit Claudiu Niculescu la , de pe vremea când evolua pentru Dinamo, care acum îl dorește ca antrenor principal.

Claudiu Niculescu, favorit pentru a-l înlocui pe Kopic

din sezonul viitor. Tehnicianul a făcut minuni cu CSC 1599 Șelimbăr, alături de care s-a calificat în play-off-ul Ligii 2. Niculescu a terminat pe podium cu formația sibiană.

Acum, după rezultatele slabe ale lui Dinamo cu Zeljko Kopic, fanii îl cer pe Claudiu Niculescu. De altfel, chiar . Este de văzut dacă dinamoviștii vor renunța la tehnicianul croat sau vor continuă cu el.