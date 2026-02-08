Sport

Claudiu Niculescu n-a fost prima opțiune! Cine și de ce a refuzat Unirea Slobozia după demiterea lui Andrei Prepeliță

Fostul dinamovist a debutat cu o victorie pe banca celor de la Unirea Slobozia, echipă care l-a angajat după ce a fost refuzată de un tehnician liber de contract
Catalin Oprea
08.02.2026 | 07:00
Claudiu Niculescu na fost prima optiune Cine si de ce a refuzat Unirea Slobozia dupa demiterea lui Andrei Prepelita
EXCLUSIV FANATIK
Claudiu Niculescu s-a întors cu o victorie în SuperLiga FOTO sportpictures
ADVERTISEMENT

Claudiu Niculescu a revenit pe banca unei echipe de primă ligă, Unirea Slobozia, care este a patra formație pe care o conduce în SuperLigă, după U Cluj, FC Voluntari și Dinamo. Antrenorul care a câștigat Cupa României și Supercupa cu Voluntari s-a întors în primul eșalon după opt ani.

Marius Măldărășanu a fost prima opțiune a Unirii Slobozia

Cu el pe bancă, Slobozia a învins Farul cu 2-1. Un meci dramatic, decis la ultima fază de francezul Jayson Papeau, autorul unei duble. Unirea nu mai învinsese în SuperLigă din decembrie, când a bătut Metaloglobus cu 3-2.

ADVERTISEMENT

Clau-gol, ultima dată la Slatina, a mai antrenat în ligile inferioare  FC Bihor, Damila Măciuca, Rm. Vâlcea, Mioveni, Chiajna, Poli Iași și Șelimbăr, dar a fost și la Al Tai, din Arabia Saudită.

Deși e un antrenor destul de experimentat, care a debutat ca tehnician în 2012, Claudiu Niculescu n-a fost prima opțiune pentru Unirea Slobozia. După ce au ajuns la concluzia că nu mai pot merge înainte cu Andrei Prepeliță, ialomițenii au curtat un alt antrenor.

ADVERTISEMENT
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția...
Digi24.ro
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția „cătușelor de aur” ar putea salva continentul

Fostul antrenor de la Hermannstadt nu mai ia echipe în timpul sezonului

Unirea l-a vrut pe banca tehnică pe Marius Măldărășanu, liber de contract după despărțirea de Hermannstadt, unde a stat în ultimii patru ani și jumătate. Acesta a refuzat însă oferta, motivând cu nu vrea să preia echipe în timpul sezonului, mai ales dacă acestea sunt cu probleme, cum e cazul Unirii.

ADVERTISEMENT
SUA au încercat să mușamalizeze ”furtul” lui Vladimir Putin, dar totul a ieșit...
Digisport.ro
SUA au încercat să mușamalizeze ”furtul” lui Vladimir Putin, dar totul a ieșit la iveală! Președintele american: ”O umilință”

Măldă i-a refuzat politicos pe conducătorii Sloboziei și nu intenționează să preia nicio echipă până la finalul sezonului. El așteaptă încă ca Hermannstadt să-i achite restanțele financiare, inclusiv un procent din suma de transfer a lui Ianis Stoica în Portugalia, la Estrella Amadora, aspect dezvăluit în exclusivitate de FANATIK.

Claudiu Niculescu, omul de care se leagă acum speranțele Sloboziei de a mai supraviețui un an în SuperLigă, s-a declarat extrem de fericit după ce și-a învins fostul coleg de la Dinamo, pe Ianis Zicu, acum la Farul.

ADVERTISEMENT

Claudiu Niculescu are un program infernal

„Nu ştiu de când nu m-am mai bucurat aşa tare după marcarea unul gol. Foarte important că am reuşit să câştigăm punctele puse în joc. Cred că am făcut un meci bun. Am mai ratat câteva ocazii împortante, dar cel mai mult m-a bucurat atitudinea pe care au avut-o băieţii în teren. A fost un meci care sper că i-a descătușat.

Moralul lor e acum sus, sper să rămână acolo. Nu aş vrea să mă entuziasmez prea mult, ştiu ce program ne aşteaptă. Avem un program infernal, sper să scoatem cât mai multe puncte din meciurile astea rămase.

Îmi plac provocările. A fost o ofertă serioasă, de la un club serios, care are stabilitate. Asta m-a făcut să nu mă gândesc. Mi-am dorit de ceva timp să fac pasul înapoi în Liga 1. Au mai fost în trecutul apropiat câteva oferte, dar a fost alegerea mea să rămân la echipele la care eram”, a spus Claudiu Niculescu, după meciul cu Farul, la flash-interviu.

Unirea are 24 de puncte, cu unul mai puțin decât Petrolul și Csikszereda. Echipa este pe locul 14 în clasament și va juca etapa viitoare, în deplasare, cu Dinamo, iar apoi pe teren propriu cu Universitatea Craiova. Până la finalul sezonului regulat, Slobozia va mai întâlni Rapid (acasă) și FC Argeș (deplasare).

Am aflat ce i-ar fi strigat Andrei Cordea lui Cristiano Bergodi. E incredibil!...
Fanatik
Am aflat ce i-ar fi strigat Andrei Cordea lui Cristiano Bergodi. E incredibil! De aia a înnebunit italianul! Exclusiv
Avem raportul scris al lui Vidican după bătaia de la finalul meciului CFR...
Fanatik
Avem raportul scris al lui Vidican după bătaia de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj, scor 3-2! De ce au primit cartonaș roșu Cordea și Bergodi. Exclusiv
Radu Constantea a auzit ce a declarat Daniel Pancu după CFR Cluj –...
Fanatik
Radu Constantea a auzit ce a declarat Daniel Pancu după CFR Cluj – U Cluj 3-2: „Nu are legătură cu realitatea!”. Ce a spus despre despărțirea de Cristiano Bergodi: „Vreau să avem o discuție prima dată”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Sunat de Becali, Pintilii i-a transmis finanțatorului că pleacă de la FCSB: 'Nea...
iamsport.ro
Sunat de Becali, Pintilii i-a transmis finanțatorului că pleacă de la FCSB: 'Nea Gigi, ați spus la televizor, a văzut toată țara!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!