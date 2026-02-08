Claudiu Niculescu n-a fost prima opțiune! Cine și de ce a refuzat Unirea Slobozia după demiterea lui Andrei Prepeliță

ADVERTISEMENT

Claudiu Niculescu a revenit pe banca unei echipe de primă ligă, Unirea Slobozia, care este a patra formație pe care o conduce în SuperLigă, după U Cluj, FC Voluntari și Dinamo. Antrenorul care a câștigat Cupa României și Supercupa cu Voluntari s-a întors în primul eșalon după opt ani.

Marius Măldărășanu a fost prima opțiune a Unirii Slobozia

Cu el pe bancă, Slobozia a învins Farul cu 2-1. Unirea nu mai învinsese în SuperLigă din decembrie, când a bătut Metaloglobus cu 3-2.

Clau-gol, ultima dată la Slatina, a mai antrenat în ligile inferioare FC Bihor, Damila Măciuca, Rm. Vâlcea, Mioveni, Chiajna, Poli Iași și Șelimbăr, dar a fost și la Al Tai, din Arabia Saudită.

Deși e un antrenor destul de experimentat, care a debutat ca tehnician în 2012, Claudiu Niculescu n-a fost prima opțiune pentru Unirea Slobozia. După ce au ajuns la concluzia că nu mai pot merge înainte cu Andrei Prepeliță, ialomițenii au curtat un alt antrenor.

Fostul antrenor de la Hermannstadt nu mai ia echipe în timpul sezonului

Unirea l-a vrut pe banca tehnică pe Marius Măldărășanu, liber de contract după despărțirea de Hermannstadt, unde a stat în ultimii patru ani și jumătate. Acesta a refuzat însă oferta, motivând cu nu vrea să preia echipe în timpul sezonului, mai ales dacă acestea sunt cu probleme, cum e cazul Unirii.

Măldă i-a refuzat politicos pe conducătorii Sloboziei și nu intenționează să preia nicio echipă până la finalul sezonului. El așteaptă încă ca Hermannstadt să-i achite restanțele financiare, i

Claudiu Niculescu, omul de care se leagă acum speranțele Sloboziei de a mai supraviețui un an în SuperLigă, s-a declarat extrem de fericit după ce și-a învins fostul coleg de la Dinamo, pe Ianis Zicu, acum la Farul.

Claudiu Niculescu are un program infernal

„Nu ştiu de când nu m-am mai bucurat aşa tare după marcarea unul gol. Foarte important că am reuşit să câştigăm punctele puse în joc. Cred că am făcut un meci bun. Am mai ratat câteva ocazii împortante, dar cel mai mult m-a bucurat atitudinea pe care au avut-o băieţii în teren. A fost un meci care sper că i-a descătușat.

Moralul lor e acum sus, sper să rămână acolo. Nu aş vrea să mă entuziasmez prea mult, ştiu ce program ne aşteaptă. Avem un program infernal, sper să scoatem cât mai multe puncte din meciurile astea rămase.

Îmi plac provocările. A fost o ofertă serioasă, de la un club serios, care are stabilitate. Asta m-a făcut să nu mă gândesc. Mi-am dorit de ceva timp să fac pasul înapoi în Liga 1. Au mai fost în trecutul apropiat câteva oferte, dar a fost alegerea mea să rămân la echipele la care eram”, a spus Claudiu Niculescu, după meciul cu Farul, la flash-interviu.

Unirea are 24 de puncte, cu unul mai puțin decât Petrolul și Csikszereda. Echipa este pe locul 14 în clasament și va juca etapa viitoare, în deplasare, cu Dinamo, iar apoi pe teren propriu cu Universitatea Craiova. Până la finalul sezonului regulat, Slobozia va mai întâlni Rapid (acasă) și FC Argeș (deplasare).