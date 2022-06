Claudiu Niculescu o amenință pe Dinamo de ziua lui: „Va fi puțin ciudat să fim adversari în Liga 2, dar sunt trup și suflet pentru Poli Iași!”

„ClauGol” a vorbit și despre perioada petrecută la Dinamo, de care își amintește cu mare drag, mai puțin de episodul din 2018 când a fost schimbat rapid din postura de antrenor al echipei.

Claudiu Niculescu o amenință pe Dinamo de ziua lui

de ziua lui și i-a amenințat pe „câini” că nu se va da la o parte în meciurile pe care „câinii” le vor avea cu Poli Iași, noua sa echipă.

FANATIK al lui Poli Iași va fi Claudiu Niculescu.

„Acel moment din 2018 m-a durut foarte tare. Va fi puțin ciudat să fim adversari direcți în Liga 2, dar, din acest moment, eu sunt trup și suflet pentru Poli Iași și voi da tot ce e posibil pentru a ne atinge obiectivul.

Vreau mai întâi să ne îndeplinim obiectivul și vom vedea. Vreau să petrec cât mai mult timp la Iași și totul va depinde de rezultatele mele”.

„Orice antrenor e ținut în viață de rezultate și mi se pare normal. Nu m-am gândit la nicio clauză când am semnat contractul, chiar mi-am dorit enorm să antrenez această echipă și când am fost sunat de domnul Șfaițer, m-am urcat imediat în mașină și am plecat spre Iași.

De când am plecat în martie de la Chiajna, am stat și am analizat meciuri, chiar mi-a prins bine perioada asta. Nu vor fi probleme financiare la Iași, va fi stabilitate din toate punctele de vedere și ne rămâne doar să facem rezultate”, a mai spus Claudiu Niculescu, la TV .

„Am fost foarte trist după returul barajului cu U Cluj!”

Claudiu Niculescu a vorbit și , despre care spune că a fost o consecință a deciziilor greșite luate de club în ultimii ani, însă nu s-ar fi așteptat ca echipa să nu se salveze chiar și în aceste condiții:

„Am fost foarte trist în seara aceea după returul barajului cu U Cluj. Am fost foarte trist, chiar dacă am fost dezamăgit pentru ce mi s-a întâmplat în urmă cu patru ani de zile, nu am uitat perioada frumoasă petrecută acolo.

Nu mi-am imaginat că Dinamo poate retrograda, mai multe nu comentez. Dacă înainte mai știam persoane cu care am lucrat, persoane din conducere, acum, cu părere de rău, nu am mai avut cu cine să vorbesc, cu cine să discut și să-mi iau informații certe”.

„Au fost mulți jucători care și-au pus sufletul pe tavă pentru Dinamo, dar, din păcate, nu știu din ce motive nu au mai fost aduși lângă proiectul lui Dinamo”, a mai spus Claudiu Niculescu.