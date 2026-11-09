Claudiu Niculescu și-a ales favoritul din atacul lui Dinamo: „O să zbârnâie!”

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Ajuns la 50 de ani, Claudiu Niculescu urmărește cu atenție parcursul echipei care l-a consacrat și are mare încredere în viitorul ofensiv al grupării din Ștefan cel Mare. Într-o analiză amplă, „Lunetistul” a vorbit deschis despre adaptarea olandezului Dean Zandbergen și a menționat că pauza competițională este binevenită pentru ca tehnicianul Nuno Campos să remedieze lacunele din joc, în special lipsa de constanță din primele reprize.

Ce spune Niculescu despre Zandbergen și Karamoko

Fostul golgeter all-time al roș-albilor în cupele europene a subliniat că echipa traversează o perioadă delicată, fiind angrenată într-un ritm intens de joc. Cu toate acestea, el consideră că Dinamo se află într-o poziție bună la finalul turului de sezon regulat și că toți cei din club au de învățat din greșeli, remarcând că tehnicianul portughez, Nuno Campos, știe cel mai bine cum să readucă echilibrul pe teren.

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În privința compartimentului ofensiv, Niculescu este convins că vârful olandez Dean Zandbergen va da un cu totul alt randament după ce va efectua perioada de pregătire de iarnă alături de echipa sa. „Olandezul Dean Zandbergen are nevoie de timp, ca să se adapteze. Dar o să fie altfel din ianuarie încolo, o să zbârnâie după cantonamentul de iarnă. Să se adapteze și veți vedea că e bun, este genul marcator, acolo, în gura porții adverse”,

Top 3 atacanți din Superliga în viziunea „Lunetistului”

De asemenea, legenda dinamovistă a recunoscut singura sa dorință fiind ca acesta să fie ferit de problemele medicale care i-au limitat evoluțiile. Pe lângă jucătorii de la Dinamo, fostul atacant a alcătuit și un top personal al celor mai buni atacanți din campionatul intern. În viziunea lui Claudiu Niculescu, podiumul favoritelor din ofensiva Superligii este completat de Jovo Lukic (Universitatea Cluj) și Assad Al Hamlawi (Universitatea Craiova), alături de dinamovistul Karamoko. Potrivit fostului internațional, aceștia demonstrează calități de top și reprezintă profilul clasic de finalizator de care orice echipă are nevoie pentru a performa la nivel înalt.

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Analiza oferită de Claudiu Niculescu după a doua înfrângere din acest sezon. Pentru ,,câini” urmează partida din campionate împotriva celor de la Petrolul, pe teren propriu. După acest meci, Dinamo o va înfrunta pe Universitatea Craiova de două ori într-o săptămână, o dată în a doua etapă a returului din Superliga și o dată în meciul decisiv din faza grupelor Cupei României.