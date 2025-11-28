Sport

Claudiu Petrila a dezvăluit secretul golului lui Manea din Rapid – Csikszereda 4-1: „Nu e prima oară”

Finalul partidei din Giulești a oferit o fază frumoasă și inedită. Petrila i-a centrat excelent din corner lui Cristi Manea, care a închis tabela în Rapid - Csikszereda 4-1
Cristian Măciucă
29.11.2025 | 00:30
Rapid a demolat-o pe Csikszereda, scor 4-1, în primul meci din etapa a 18-a din SuperLiga. Ultimul gol a fost marcat de Cristi Manea, după un corner executat de Claudiu Petrila. „Decarul” giuleștenilor a spus la final povestea reușitei de 4-1.

Ce au vorbit Petrila și Cristi Manea înainte de ultimul gol din Rapid – Csikszereda 4-1

Rapid defilează în SuperLiga, acolo unde e lider după 18 etape, cu 38 de puncte. Acest lucru se datorează și formei bune pe care o traversează mai mulți dintre fotbaliștii lui Costel Gâlcă.

Claudiu Petrila este al doilea cel mai bun pasator din campionat, cu 6 assist-uri, cu unul mai puțin decât Alin Roman de la UTA Arad. Ultimul assist a venit la reușita de 4-1 a lui Cristi Manea din partida cu Csikszereda.

„Am făcut un meci perfect și am luat cele trei puncte, suntem fericiți. Din fericire am reușit să marchez, chiar avea, nevoie. Am avut câteva momente importante, și la Craiova, și cu CFR Cluj. Și nu am reușit.

Da, cred că a fost aceeași fază ca în meciul cu Metaloglobus, am spus și atunci că eram supărat pe mine, îmi doream să mai joc, așa a decis Mister și nu e nicio problemă.

Mi-a zis unde să dau, am mai făcut asta, dar acum ne-a ieșit. E prima oară când ne iese, dar nu e prima oară când vrem să o facem”, a declarat Claudiu Petrila, după Rapid – Csikszereda 4-1.

Manea e fundaș golgheter la Rapid

Pentru Cristi Manea, golul cu ciucanii a fost al 3-lea din acest sezon de SuperLiga. „Un meci foarte important, trebuia să câștigăm ca să fim siguri că rămânem pe primul loc și după etapa asta”, a conchis Petrila.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
