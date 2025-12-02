Claudiu Petrila, cu moralul la pământ după FC Argeș – Rapid 2-1 din Cupa României Betano. Ce le-a promis fanilor

ADVERTISEMENT

Rapid a pierdut, în deplasare, cu FC Argeș și riscă să părăsească prematur Cupa României Betano. Alb-vișiniii au făcut un meci slab, în special în defensivă. Alb-violeții au profitat și au “lovit”, prin Robert Moldoveanu, autorul unei “duble”. După partidă, fotbaliștii lui Costel Gâlcă erau cu moralul la pământ, mai ales că au fost învinși după ce au avut avantaj pe tabela de marcaj.

Unde crede Claudiu Petrila că a pierdut Rapid partida cu FC Argeș

, cel care a marcat unicul gol al Rapidului, este de părere că lipsa de concentrare a echipei, în anumite faze cheie, a dus la acest eșec surprinzător.

ADVERTISEMENT

“A fost un meci pe care l-am început bine, am marcat repede. După ne-am creat ocazii. Am primit gol dintr-o fază ciudată. După în repriza a doua am încercat să revenim, să marcăm… Am luat și acel roșu… Așa s-a scris povestea acestui meci. Trebuia să fim mai atenți la anumite faze și cred că totul era ok”, a spus Petrila.

Obiectivul clar al Rapidului pentru partida cu CFR Cluj

În continuare, mijlocașul le-a făcut o promisiune fanilor. Îi asigură că, la Cluj, contra CFR-ului, Rapid va da totul pentru a obține victoria și, implicit, calificarea în fazele eliminatorii ale “competiției surprizelor”.

ADVERTISEMENT

“Nu ne-au surprins cei de la Argeș, știam că sunt agresivi, au și fanii în spate. Ne așteptam la un astfel de meci. Suntem obligați să câștigăm la CFR ca să mai avem șanse să ne calificăm. Va fi un meci foarte greu, dar ne vom pregăti bine”, a mai spus internaționalul român.

ADVERTISEMENT

Ce regretă după eșecul cu FC Argeș

Petrila îi înțelege inclusiv pe fanii care s-au arătat nemulțumiți după , mai ales că aceștia fac eforturi mari pentru a încuraja echipa la fiecare meci. Regretă, totodată, că nu i-a trimis fericiți la București.

“Este greu și pentru ei, vin de pe drum, sunt departe de familii. Din păcate nu i-am trimis acasă cu zâmbetul pe buze”, a mai spus Claudiu Petrila.

ADVERTISEMENT

Care e situația în Grupa A a Cupei României Betano

În ultima rundă a grupei A din Cupa României Betano, Rapid se va deplasa la Cluj, pentru partida cu CFR. În urma rezultatului de marți seară, FC Argeș e ca și calificată în optimile de finală ale competiției.

În schimb, Rapid are nevoie de victorie în Gruia, fiind greu de crezut că echipa lui Daniel Pancu nu va reuși să învingă, miercuri, pe Metaloglobus și să strângă, la rândul ei, șase puncte în clasament.