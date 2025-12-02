Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Claudiu Petrila, cu moralul la pământ după FC Argeș – Rapid 2-1 din Cupa României Betano. Ce le-a promis fanilor

Claudiu Petrila nu a fost deloc în apele lui după FC Argeș – Rapid 2-1, însă a avut puterea să le transmită fanilor un mesaj, cu privire la partidele care urmează. Unde crede mijlocașul că s-a decis jocul de la Mioveni.
Răzvan Scarlat
02.12.2025 | 22:57
Claudiu Petrila cu moralul la pamant dupa FC Arges Rapid 21 din Cupa Romaniei Betano Ce lea promis fanilor
ULTIMA ORĂ
Claudiu Petrila a marcat singurul gol al Rapidului în meciul cu FC Argeș. Sursa foto: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Rapid a pierdut, în deplasare, cu FC Argeș și riscă să părăsească prematur Cupa României Betano. Alb-vișiniii au făcut un meci slab, în special în defensivă. Alb-violeții au profitat și au “lovit”, prin Robert Moldoveanu, autorul unei “duble”. După partidă, fotbaliștii lui Costel Gâlcă erau cu moralul la pământ, mai ales că au fost învinși după ce au avut avantaj pe tabela de marcaj.

Unde crede Claudiu Petrila că a pierdut Rapid partida cu FC Argeș

Claudiu Petrila, cel care a marcat unicul gol al Rapidului, este de părere că lipsa de concentrare a echipei, în anumite faze cheie, a dus la acest eșec surprinzător.

ADVERTISEMENT

A fost un meci pe care l-am început bine, am marcat repede. După ne-am creat ocazii. Am primit gol dintr-o fază ciudată. După în repriza a doua am încercat să revenim, să marcăm… Am luat și acel roșu… Așa s-a scris povestea acestui meci. Trebuia să fim mai atenți la anumite faze și cred că totul era ok”, a spus Petrila.

Obiectivul clar al Rapidului pentru partida cu CFR Cluj

În continuare, mijlocașul le-a făcut o promisiune fanilor. Îi asigură că, la Cluj, contra CFR-ului, Rapid va da totul pentru a obține victoria și, implicit, calificarea în fazele eliminatorii ale “competiției surprizelor”.

ADVERTISEMENT
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete...
Digi24.ro
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă

Nu ne-au surprins cei de la Argeș, știam că sunt agresivi, au și fanii în spate. Ne așteptam la un astfel de meci. Suntem obligați să câștigăm la CFR ca să mai avem șanse să ne calificăm. Va fi un meci foarte greu, dar ne vom pregăti bine”, a mai spus internaționalul român.

ADVERTISEMENT
S-a terminat: ”cuplul de vis” s-a destrămat și actele de divorț au fost...
Digisport.ro
S-a terminat: ”cuplul de vis” s-a destrămat și actele de divorț au fost depuse!

Ce regretă după eșecul cu FC Argeș

Petrila îi înțelege inclusiv pe fanii care s-au arătat nemulțumiți după eșecul cu FC Argeș, mai ales că aceștia fac eforturi mari pentru a încuraja echipa la fiecare meci. Regretă, totodată, că nu i-a trimis fericiți la București.

Este greu și pentru ei, vin de pe drum, sunt departe de familii. Din păcate nu i-am trimis acasă cu zâmbetul pe buze”, a mai spus Claudiu Petrila.

ADVERTISEMENT

Care e situația în Grupa A a Cupei României Betano

În ultima rundă a grupei A din Cupa României Betano, Rapid se va deplasa la Cluj, pentru partida cu CFR. În urma rezultatului de marți seară, FC Argeș e ca și calificată în optimile de finală ale competiției.

În schimb, Rapid are nevoie de victorie în Gruia, fiind greu de crezut că echipa lui Daniel Pancu nu va reuși să învingă, miercuri, pe Metaloglobus și să strângă, la rândul ei, șase puncte în clasament.

Pe cine a criticat Costel Gâlcă după FC Argeș – Rapid 2-1 din...
Fanatik
Pe cine a criticat Costel Gâlcă după FC Argeș – Rapid 2-1 din Cupa României Betano: “Au făcut un meci slab”
Se anunță stadion plin la Universitatea Craiova – CFR Cluj! Număr impresionant de...
Fanatik
Se anunță stadion plin la Universitatea Craiova – CFR Cluj! Număr impresionant de bilete gratuite date în doar 60 de minute
Veste proastă din Anglia pentru Radu Drăgușin. Anunțul lui Thomas Frank care îi...
Fanatik
Veste proastă din Anglia pentru Radu Drăgușin. Anunțul lui Thomas Frank care îi dă peste cap planurile românului. Cum arată genunchiul fundașului după operație
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Gabi Tamaș a acceptat provocarea supremă: participă la un nou show TV
iamsport.ro
Gabi Tamaș a acceptat provocarea supremă: participă la un nou show TV
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!