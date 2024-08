Claudiu Petrila deplânge situația Rapidului: „Nu jucăm nimic. Ne-au călcat în picioare!”

Rapid și-a dezamăgit din nou suporterii. , rămânând astfel în zona „roșie” a clasamentului.

rapidiștii s-au chinuit împotriva covăsnenilor. Jucătorii și-au vărsat frustrarea după meci.

Claudiu Petrila, un car de nervi: „Nu jucăm nimic. Ne-au călcat în picioare!”

Claudiu Petrila a marcat golul de 2-1 pentru Rapid, dar nu a fost suficient pentru asigurarea celor 3 puncte. Tânărul jucător a reacționat la finalul celor 90 de minute.

„Nu ştiu ce să vă zic, nu jucăm nimic. Nu am legat trei pase tot meciul, ne-au călcat în picioare. Poate omul meciului am fost anunţat pentru că am alergat cel mai mult… nu ştiu cum am ieşit din pasa asta proastă, dar trebuie să o facem.

Nu mai putem cere timp pentru că etapele trec, nu mai putem bate pe nimeni nici în Giuleşti. Nu pot eu să-mi dau cu părerea, vom vedea la analiză dacă vom merge pe acelaşi sistem. Secunzii cred că au fost pregătiţi. Cu siguranţă ne-a lipsit Neal Lennon.”, a spus Claudiu Petrila, la zona mixtă.

Micovschi, dezamăgit după semi-eșecul cu Sepsi: „Luăm goluri pe greșeli!”

Claudiu Micovschi și-a creat câteva ocazii mari de gol în această partidă. Jucătorul giuleștenilor a fost extrem de dezamăgit la finalul timpului regulamentar.

„O seară dezamăgitoare pentru că din nou luăm goluri pe greșeli. Am reușit să întoarcem scorul pe finalul primei reprize.

Am început repriza a doua puțin cu frică, putem recunoaște că ne-au dominat. Pe final am avut ghinion și nu am reușit să marcăm. Nu ne lipsește curajul, dar luăm foarte multe goluri pe greșelile noastre.

Și la Ploiești am avut foarte puține ocazii, am avut doar acel gol din offside în repriza a doua.”, a spus Micovschi, la zona mixtă.