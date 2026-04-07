Claudiu Petrila i-a dezvăluit, în privat, lui Horia Ivanovici cea mai puternică adversară din play-off: „Clar ea!”

Horia Ivanovici a dezvăluit în direct ce a vorbit cu Petrila după Rapid - U Cluj 1-2! Cine e principala favorită la titlu în opinia fotbalistului
Gabriel-Alexandru Ioniță
07.04.2026 | 11:05
Claudiu Petrila ia dezvaluit in privat lui Horia Ivanovici cea mai puternica adversara din playoff Clar ea
Care este cea mai puternică echipă din play-off-ul SuperLigii în viziunea lui Claudiu Petrila.
Horia Ivanovici a dezvăluit că a purtat o scurtă discuție cu Petrila (25 de ani) a doua zi după meciul Rapid – U Cluj 1-2. Întrebat cum i-a simțit pe adversari în teren, fotbalistul lui Costel Gâlcă a avut cuvinte de laudă la adresa „șepcilor roșii”, însă cu mențiunea că formația antrenată de Cristiano Bergodi nu ar fi în prezent una imbatabilă.

Pe cine consideră Claudiu Petrila cel mai puternic adversar din SuperLiga

Ba chiar din contră, internaționalul român a punctat cu această ocazie că el și coechipierii lui au simțit în prima repriză că s-ar fi putut impune în partida din Giulești, bazat bineînțeles pe modul în care s-a desfășurat jocul. Pe de altă parte, când a venit vorba despre cel mai puternic adversar întâlnit în acest sezon de SuperLiga, Claudiu Petrila i-a nominalizat pe cei de la Universitatea Craiova.

„Ieri l-a avut Robert Niță la Fanatik Rapid pe Petrila. Și înainte să intre l-am așteptat să-l salut și eu că plecam după emisiune. A venit și am stat de vorbă 5-10 minute. Și zic: ‘Cum e U Cluj?’. L-am întrebat. Zice: ‘E o echipă foarte bună, dar noi am simțit de bătut, puteam să îi batem. Dacă în prima repriză mai marcam un gol, îi aveam în mână. Am avut puterea să ne ducem peste ei. Dar e o echipă cu mare calitate, mai ales pe faza ofensivă. Nu știu ce să zic acum, că ne-au tot bătut, dar nu e o echipă de nebătut. Noi am simțit în prima repriză că puteam să îi batem’.

Și zic: ‘Dar unde a fost cel mai greu?’. Și zice: ‘Clar la Craiova!’. Băiatul nu s-a gândit, nu, clar. ‘Craiova are echipă foarte bună’. Băiatul mi-a spus din prima, un băiat de un bun simț fantastic. Nu s-a gândit o secundă, direct mi-a zis”, a dezvăluit Horia Ivanovici în direct la FANATIK SUPERLIGA. 

Ce a spus Claudiu Petrila după Rapid – U Cluj 1-2

În direct la FANATIK RAPID, fotbalistul echipei antrenate de Costel Gâlcă a explicat pe larg de ce crede el că s-a ajuns la acest deznodământ în partida din Giulești de duminică seară: „Parcă am un deja-vu acum, în ultimii doi ani am ajuns în play-off și parcă dăm în gol când trebuie să facem un pas important. Explicația? E greu să o găsești în momentele astea. Adică frica de performanță, cel puțin, nu cred că este, pentru că suntem în vestiar jucători care am câștigat trofee, am luat campionate. Dar nu știu. Poate un pic și presiunea mare și poate din prea multă dorință din partea noastră, uneori clacăm!”. 

Ce a vorbit Claudiu Petrila cu Horia Ivanovici după Rapid - U Cluj 1-2

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
