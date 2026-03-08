Sport

Claudiu Petrila îi ceartă pe jandarmi după incidentul de la Rapid – U Craiova 1-1: „E periculos, sunt copii în tribune”

Claudiu Petrila, deranjat de incidentul provocat de jandarmi la meciul Rapid - U Craiova 1-1: „Ne-a încurcat, eram pe val”
Gabriel-Alexandru Ioniță
08.03.2026 | 23:12
Claudiu Petrila ii cearta pe jandarmi dupa incidentul de la Rapid U Craiova 11 E periculos sunt copii in tribune
ULTIMA ORĂ
Claudiu Petrila în timpul meciului Rapid - Universitatea Craiova 1-1. Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Spre finalul meciului Rapid – Universitatea Craiova 1-1, disputat duminică seară în Giulești în ultima etapă a sezonului regulat din SuperLiga, jocul a fost întrerupt pentru câteva minute după ce un jandarm a dat din greșeală cu gaze lacrimogene undeva la Tribuna a doua, pe colțul cu sectorul în care se aflau fanii echipei oaspete.

Claudiu Petrila, supărat pe jandarmi după Rapid – Universitatea Craiova 1-1

Fotbaliștii celor două echipe au întâmpinat probleme destul de severe de respirație în momentele respective, iar la finalul jocului Claudiu Petrila a fost întrebat în legătură cu această chestiune.

ADVERTISEMENT

Jucătorul echipei antrenate de Costel Gâlcă a explicat de ce consideră că acea întrerupere i-a încurcat destul de mult pe el și pe coechipierii săi, întrucât el a apreciat că giuleștenii traversau atunci un pasaj de joc destul de bun.

Ce le-a reproșat Petrila jandarmilor care au dat din greșeală cu gaze în Giulești, iar jocul a fost oprit

De asemenea, Petrila a dorit să mai sublinieze și că aceste momente nu ar trebui să se petreacă pe un stadion de fotbal, în special prin prisma faptului că la meciuri obișnuiesc să asiste și copii, care în mod evident că au o anumită sensibilitate față de astfel de chestiuni.

ADVERTISEMENT
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în...
Digi24.ro
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în 2028. „Dacă proiectul nu va fi un succes, va îngropa Boeing”

„Ocazii nu prea multe, cred că puteam mai mult în această seară. Așa credeam și noi, dar jocul a mers în direcția asta, mai mult pe luptă, ambele echipe ne-am apărat foarte bine. E un rezultat echitabil. Nu pot să dau din casă, vom vedea cum vom pregăti meciurile. Vor fi meciuri când și noi vom ataca mai mult și vom înscrie mai mult.

L-a anunțat pe Gigi Becali că nu mai lucrează pentru el, iar soția...
Digisport.ro
L-a anunțat pe Gigi Becali că nu mai lucrează pentru el, iar soția a reacționat
ADVERTISEMENT

(n.r. Despre declarația coechipierului Alex Dobre, care a spus că Rapid poate câștiga titlul în acest sezon) Și eu simt la fel, suntem la mâna noastră, sunt două puncte, sper să facem meciuri bune și sper că am învățat din trecut să nu mai facem atâtea greșeli. Probabil Craiova și CFR, după cum i-am simțit în teren. Nu cred că are importanță cu cine începem, jucăm acasă și trebuie să începem bine.

(n.r. Despre incidentul provocat de jandarmi) Un pic ne-a încurcat, eram cumva pe val, nu înțeleg astea cu gazele, e periculos și pentru noi, jucătorii, sunt și copii în tribune, dar probabil vor să își facă și ei treaba”, a spus Claudiu Petrila la flash-interviu după Rapid – Universitatea Craiova 1-1. 

ADVERTISEMENT
Andrei Rațiu, integralist în Sevilla – Rayo 1-1. Cum s-a descurcat internaționalul român...
Fanatik
Andrei Rațiu, integralist în Sevilla – Rayo 1-1. Cum s-a descurcat internaționalul român și ce notă a primit
Gigi Becali face un pas în spate la FCSB după venirea lui Mirel...
Fanatik
Gigi Becali face un pas în spate la FCSB după venirea lui Mirel Rădoi! Anunțul patronului: „Tot numai el! O nouă eră”
Nicușor Bancu cere sancțiuni după scandările rasiste din Rapid – U Craiova 1-1:...
Fanatik
Nicușor Bancu cere sancțiuni după scandările rasiste din Rapid – U Craiova 1-1: „N-ar fi corect față de Ștefan Baiaram!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
'Nu cred așa ceva!'. Fostul căpitan de la FCSB, reacție incredibilă când a...
iamsport.ro
'Nu cred așa ceva!'. Fostul căpitan de la FCSB, reacție incredibilă când a auzit că Mirel Rădoi revine la echipa finanțată de Gigi Becali
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!