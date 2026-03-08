Claudiu Petrila îi ceartă pe jandarmi după incidentul de la Rapid – U Craiova 1-1: „E periculos, sunt copii în tribune”

ADVERTISEMENT

Spre finalul meciului Rapid – Universitatea Craiova 1-1, disputat duminică seară în Giulești în ultima etapă a sezonului regulat din SuperLiga, jocul a fost întrerupt pentru câteva minute după ce un jandarm a dat din greșeală cu gaze lacrimogene undeva la Tribuna a doua, pe colțul cu sectorul în care se aflau fanii echipei oaspete.

Claudiu Petrila, supărat pe jandarmi după Rapid – Universitatea Craiova 1-1

Fotbaliștii celor două echipe au întâmpinat probleme destul de severe de respirație în momentele respective, iar la finalul jocului Claudiu Petrila a fost întrebat în legătură cu această chestiune.

ADVERTISEMENT

Jucătorul echipei antrenate de Costel Gâlcă a explicat de ce consideră că , întrucât el a apreciat că giuleștenii traversau atunci un pasaj de joc destul de bun.

Ce le-a reproșat Petrila jandarmilor care au dat din greșeală cu gaze în Giulești, iar jocul a fost oprit

De asemenea, Petrila a dorit să mai sublinieze și că aceste momente nu ar trebui să se petreacă pe un stadion de fotbal, în special prin prisma faptului că la meciuri obișnuiesc să asiste și copii, care în mod evident că au o anumită sensibilitate față de astfel de chestiuni.

ADVERTISEMENT

„Ocazii nu prea multe, cred că puteam mai mult în această seară. Așa credeam și noi, dar jocul a mers în direcția asta, mai mult pe luptă, ambele echipe ne-am apărat foarte bine. E un rezultat echitabil. Nu pot să dau din casă, vom vedea cum vom pregăti meciurile. Vor fi meciuri când și noi vom ataca mai mult și vom înscrie mai mult.

ADVERTISEMENT

(n.r. Despre declarația coechipierului Alex Dobre, care a spus că Rapid poate câștiga titlul în acest sezon) Și eu simt la fel, suntem la mâna noastră, sunt două puncte, sper să facem meciuri bune și sper că am învățat din trecut să nu mai facem atâtea greșeli. Probabil Craiova și CFR, după cum i-am simțit în teren. Nu cred că are importanță cu cine începem, jucăm acasă și trebuie să începem bine.

(n.r. Despre incidentul provocat de jandarmi) Un pic ne-a încurcat, eram cumva pe val, nu înțeleg astea cu gazele, e periculos și pentru noi, jucătorii, sunt și copii în tribune, dar probabil vor să își facă și ei treaba”, a spus Claudiu Petrila după