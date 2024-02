Claudiu Petrila, interviu exclusiv înainte de CFR Cluj – Rapid: “Voi rămâne în Giuleşti şi din vară, 100%!”. I-a pus gând rău FCSB-ului

Claudiu Petrila a revenit pe gazon cu Oțelul Galați după 3 luni de la accidentarea cu Universitatea Craiova, iar în acest moment este 50% din capacitatea lui fizică. Mijlocașul a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK înaintea derby-ului din Gruia dintre CFR Cluj și Rapid.

Claudiu Petrila, interviu exclusiv înainte de CFR Cluj – Rapid: “Voi rămâne în Giuleşti şi din vară, 100%!”

Împrumutat de la Rapid București, Claudiu Petrila este convins că giuleștenii vor activa clauza de transfer definitiv și va rămâne în Giulești. Acesta a vorbit despre derby-ul cu fosta sa echipă din Gruia, dar și lupta pentru titlu.

ADVERTISEMENT

Claudiu Petrila le-a pus gând rău celor de la CFR Cluj și anunță că vine în Ardeal pentru a câștiga punctele puse în joc. Mijlocașul nu renunță nici la gândul de a fi campion cu .

Cum te simți? Ai revenit pe teren după o perioadă lungă etapa trecută cu Oțelul Galați, cred că au fost niște luni grele pentru tine.

ADVERTISEMENT

– Într-un final am revenit pe teren după 3 luni de așteptare, au fost 3 luni care au trecut foarte greu. Am stat mai mult în sala de forță, dar acum am reușit să revin cu bine și sper să nu mă mai accidentez.

Ce ai simțit în momentul accidentării? În momentul acela nu te gândeai o absență atât de îndelungată…

ADVERTISEMENT

– Simțeam că e de rău, am știu că este grav, dar nu m-am gândit că este de 3 luni. Mă gândeam că scap cu o lună și jumătate, dar din păcate a fost mai rău decât mă așteptam eu.

Prima oară s-a vorbit de o ruptură musculară.

– Se vorbea de 5 săptămâni sau ceva de genul, dar din păcate…

Ce a fost până la urmă? O ruptură de tendon?

– Ruptură și un tendon, combinate, aici sus în spate.

Ăsta este și motivul pentru care nu ai mers la Belgrad?

– Da, pentru că a fost și pe tendon.

Ce ți-a trecut prin cap în aceste 3 luni?

– Nimic, doar că vreau să revin cât mai repede, să joc din nou pentru că îmi era foarte dor.

Când ai ieșit pe teren prima oară? Îți mai amintești? De sală te săturasei.

– Sală în primele două luni și după am început să alerg cât, de cât așa ușor pe teren.

Ai mai avut în probleme în carieră, nu așa de lungi de 3 luni, alte accidentări?

– Am avut doar o pubalgie, dar a fost mai puțin, cred că două luni.

Urmează meciul cu CFR, tu ești apt de joc?

– Sunt apt deja, va fi un meci foarte greu la Cluj, știu foarte bine că au o echipă foarte bună, dar vom merge acolo să luăm cele 3 puncte.

ADVERTISEMENT

Spuneai pentru Rapid TV că ești undeva la 40% fizic. Nu suna prea încurajator

– De atunci cred că am mai crescut puțin. După 3 luni, pierzi tot și trebuie să o iei de la 0. De la 0 complet.

Deci ai depășit un 50%?

– Cam așa.

Ce spune Petrila despre Bergodi: „Îi place foarte mult să atace, să aibă mingea, exact ce îmi place și mie”

Când te aștepți să revii titular la Rapid?

– Cred că asta depinde doar de mine dacă o să pot alerg, să fac față ritmului de joc, așa cred că Mister mă va pune în primul 11.

După 6 luni din nou ai o bătaie pe post cu Krasniqi. Ați fost împreună și la CFR, cum simți tu această luptă?

– Ne face bine la amândoi pentru că suntem obligați să muncim mai mult, să dăm mai mult pe teren.

Cu cine mai ții legătura de la Cluj?

– Cu Bîrligea, ne înțelegem chiar foarte bine. Suntem prieteni foarte apropiați, dar cred că doar cu el mai vorbesc.

Ești împrumut cu opțiune de cumpărare, crezi că vei rămâne definitiv la Rapid?

– Eu așa cred.

Când ai fost împrumutat la Sepsi au fost vreo 4 meciuri în acel sezon contra CFR-ului, chiar și prima victorie a lui Sepsi din istorie a fost pe terenul CFR-ului. Tu nu aveai drept de joc?

– Nu aveam drept de joc.

Cum e Bergodi pe care erai aproape să îl prinzi și la Sepsi? Tu ai lucrat cu Leo Grozavu și ai lucrat foarte bine.

– Domnul Bergodi este un antrenor foarte bun, care lucrează foarte mult tactic. Îi place foarte mult să atace, să aibă mingea, exact ce îmi place și mie. Face o treabă foarte bună și sperăm să fie la fel și pe viitor. Îmi dă încredere.

Îți mai amintești discuție pe care ai avut-o cu el când ai venit la Rapid?

– Să am încredere, să driblez, să joc, să pasez, să fac tot ceea ce știu mai bine fără presiune din partea lui.

Înainte să te accidentezi se vorbea de cel mai bun sezon din cariera ta, la ce cifre și ce poftă aveai.

– Era într-o formă foarte bună. Din păcate, accidentarea asta m-a dat puțin în spate, dar sunt sigur că voi reveni și mai puternic și voi continua ceea ce am început. Să marchez în continuare, să am assist-uri, să câștigăm.

Chiar și de echipa națională se vorbea…

– Din păcate m-am accidentat într-un moment prost, eram într-o formă foarte bună și era posibil, eu visez.

Apropiații tăi cum au privit perioada asta, ce au simțit?

– Supărați, erau supărați că eram eu supărat și știau că nu îmi face bine accidentarea asta.

Avertisment pentru FCSB: „Totul se va da în play-off”

Cu ce sentiment de întorci la Cluj, ai un sentiment aparte?

– Da, pot să zic că da. Am petrecut acolo foarte mulți ani, mi-a fost foarte bine la Cluj, dar acum mă duc acolo cu gândul să îi înving.

E posibil să și joci?

– Sunt apt, dar depinde de antrenor.

Ești printre jucătorii Rapidului cu cele mai multe titluri, 4 titluri în carieră cu CFR Cluj. Doar Djokovic mai are 4. Te gândești că palmaresul se poate îmbunătății

– Bineînțeles și cu siguranță se poate îmbunătății, chiar din acest an.

Se vorbește de titlu în vestiarul Rapidului?

– Se vorbește, este o distanță mare, dar mai sunt multe meciuri și încă se joacă.

Mai poate fi oprită FCSB?

– Bineînțeles că mai poate fi oprită, se pot încurca și ei. Acum cel mai important este să ne câștigăm meciurile.

Urmează acest CFR cu Rapid crezi că dacă una dintre ele va câștiga va fi principala contracandidată a FCSB-ului sau este prea devreme?

– Este prea devreme, totul se va da în play-off pentru că se vor înjumătății și punctele și acolo va fi bătălia cea mare.

Claudiu Petrila, INTERVIU inainte de CFR Cluj - Rapid: “VOI RAMANE IN GIULESTI SI DIN VARA”