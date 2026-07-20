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Claudiu Petrila, marele absent din Rapid – Sepsi! Ce se întâmplă cu vedeta lui Daniel Pancu. Exclusiv

Rapid va debuta în noua ediție de SuperLiga împotriva nou-promovatei Sepsi. Daniel Pancu nu se va baza pe Claudiu Petrila. Cel mai bun fotbalist al giuleștenilor n-a fost inclus în lot
Cristian Măciucă
20.07.2026 | 17:39
Claudiu Petrila marele absent din Rapid Sepsi Ce se intampla cu vedeta lui Daniel Pancu Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Claudiu Petrila, marele absent din Rapid - Sepsi! Ce se întâmplă cu vedeta lui Daniel Pancu. FOTO: sportpictures.eu
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Claudiu Petrila (25 de ani) nu a fost inclus în lot de Daniel Pancu (48 de ani) pentru primul meci din SuperLiga, Rapid – Sepsi. Care este adevăratul motiv pentru care cel mai bun jucător al alb-vișiniilor nu se va afla pe foaia de joc.

Claudiu Petrila nu a fost inclus în lot pentru Rapid – Sepsi

Claudiu Petrila nu o va putea ajuta pe Rapid la primul meci din noul sezon de SuperLiga. FANATIK a aflat motivul pentru care „decarul” giuleștenilor nu a fost inclus în lot pentru partida cu Sepsi, programată luni, 20 iulie, de la ora 21:30. Din informațiile FANATIK, Petrila s-a accidentat și de aceea nu se va afla pe foaia de joc la duelul împotriva covăsnenilor.

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Extrema stângă a Rapidului a simțit o jenă la unul dintre antrenamente și a aflat că se confruntă cu mici probleme musculare. Suporterii Rapidului pot sta însă liniștiți. Accidentarea nu este una gravă, dar staff-ul giuleștenilor a decis că este mai bine să nu joace, mai ales că este început de sezon și nu merită riscul. În cazul în care ar fi forțat, Petrila putea suferi o leziune, iar situația s-ar fi agravat.

Petrila s-a tratat la Marijana Kovacevic

Nu este pentru prima dată când Claudiu Petrila se confruntă cu probleme musculare. În trecut, „decarul” alb-vișiniilor a avut accidentări și mai serioase. Spre exemplu, în ianuarie 2025, fostul jucător de la CFR Cluj s-a „rupt” tot la un antrenament și a mers să se trateze la Belgrad, la celebrul „vraci” Marijana Kovacevic.

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Rapid va debuta împotriva lui Sepsi, o adversară care i-a pus mereu probleme, chiar și în Giulești. Covăsnenii au o serie incredibilă de 8 meciuri consecutive fără înfrângere împotriva Rapidului. Ultima victorie alb-vișiniilor cu Sepsi datează din 20 ianuarie 2023, scor 3-0, în Giulești. Pentru prima etapă din noul sezon de SuperLiga, Rapid nu se va putea baza nici pe Denis Ciobotariu și nici pe Dejan Iliev. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate despărțirea de goalkeeperul din Macedonia de Nord.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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