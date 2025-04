Claudiu Petrila, mesaj după ce a fost ignorat de selecționerul Mircea Lucescu: „Mă așteptam să fiu convocat!”

Claudiu Petrila are parte de cel mai bun sezon din carieră, atacantul Rapidului marcând nu mai puțin de 7 goluri și oferind 9 pase decisive în SuperLiga. Jucătorul are o selecție în echipa națională, din 2022, .

Claudiu Petrila, sincer după meciurile naționalei: „Mă așteptam să fiu convocat!”

În cadrul „Suflet de Rapidist”, Claudiu Petrila a recunoscut că se aștepta să fie convocat de , însă faptul că nu a fost chemat îl va motiva mai tare pe viitor. Atacantul Rapidului vrea să-și îmbunătățească cât mai mult cifrele, pentru a fi alături de „Generația de Suflet” în următoarele partide.

„În gândul meu speram că o să fiu acolo, deși știam că este greu, în ciuda faptului că atât Coman, cât și Mihăilă au lipsit. Așteptam cumva să mă cheme, însă nu este o problemă, îmi văd mai departe de treaba mea și consider că ține doar de mine să fiu acolo. Când voi merita, mă vor chema probabil.

Am fost puțin demoralizat în primele zile. M-a afectat puțin, pentru că puteam să fiu chemat, am cifre cât de cât bune. Am cifre bune, nu pot să mă plâng, dar după mi-am revenit și m-am gândit că trebuie să trag de mine mai tare ca să ajung acolo, la echipa națională”, a declarat Claudiu Petrila.

„Putem bate Austria și Bosnia în deplasare”

Claudiu Petrila a continuat dialogul cu Robert Niță și a transmis că începutul preliminariilor nu a fost unul bun, însă lucrurile se pot schimba în următoarele dueluri. Atacantul a mărturisit că visul său e să câștige un trofeu cu Rapid, iar apoi să joace pentru România la un Campionat Mondial.

„Începutul nu este foarte bun, dar sunt convins că putem bate și Austria, dar și Bosnia în deplasare. Avem o echipă foarte bună și nu cred că ar trebui să ne gândim că este totul pierdut. Trebuie să mergem cu încredere și să facem rezultate. Va fi greu cu siguranță să batem Austria, dar nimic nu este imposibil în fotbal.

Ar fi un plus să câștig un trofeu cu Rapid și să mă calific cu România la Mondial, asta în eventualitatea unui transfer în străinătate. Aș ieși mai mult în evidență, s-ar uita mai multă lume, mai multe echipe. Ar fi foarte important pentru mine, pentru cariera mea să iau un trofeu cu Rapid și să joc la Mondiale… Ar fi un vis împlinit!”, a completat Claudiu Petrila.

