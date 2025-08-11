Sport

Claudiu Petrila, nerăbdător să joace în derby-ul Rapid – FCSB: ”La un astfel de meci crește pulsul”

Claudiu Petrila nu a jucat în ultimul meci pentru Rapid din cauza unei accidentări, dar speră să fie apt pentru derby-ul cu FCSB.
Traian Terzian
11.08.2025 | 10:15
Claudiu Petrila speră să fie refăcut pentru derby-ul Rapid - FCSB. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Rapid va juca la Galați în etapa a 5-a, iar apoi va intra în linie dreaptă pentru marele duel cu FCSB din Giulești. Claudiu Petrila trage din greu să poată juca în partida programată duminică, 17 august, de la ora 21:30.

Claudiu Petrila, încrezător că va fi apt de joc în Rapid – FCSB

Aflat în afara terenului de 10 zile după ce a marcat în duelul cu Csikszerda, atacantul în vârstă de 24 de ani va reveni cât de curând la antrenamente și speră fie pregătit pentru întâlnirea cu rivala FCSB, din etapa a 6-a a SuperLigii.

”Starea mea e mai bună, pot să spun așa! În câteva zile mă voi pregăti cu echipa. Abia aștept să joc. În timpul unui antrenament am forțat mai mult și am simțit o jenă, o înțepătură și n-avea rost să mai forțez.

N-am avut multe accidentări în cariera mea, cred că în SuperLiga, de 6 ani de când joc, sunt cam la a treia ruptură însă e bine că nu e ceva grav. În rest, mici accidentări pe la glezne, nimic grav”, a declarat Petrila, pentru prosport.ro.

Cu gândul la duelul cu FCSB

Jucătorul rapidist nici nu vrea să se gândească la faptul că ar putea rata derby-ul cu FCSB din cauza problemei musculare și a precizat că în acest moment al recuperării face forță fizică și se odihnește.

”La un astfel de meci crește pulsul pentru că știi că joci pentru fani. Nu vreau să mă gândesc că e ghinion sau altceva, nu vreau să mă gândesc la ceva negativ ca să nu-l atrag asupra mea. Acum fac forță, mă odihnesc pentru că odihna e importantă acum să trec peste această problemă musculară”, a spus Claudiu Petrila.

Fostul atacant rapidist Robert Niță a afirmat în urmă cu două zile la FANATIK SUPERLIGA că Petrila va reveni în maxim două săptămâni, însă crede că dacă va avea puțin noroc jucătorul va fi pe teren cu FCSB.

Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
