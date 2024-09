Marius Șumudică a stabilit o oarecare ordine în jocul Rapidului după câteva meciuri în care a apucat să pregătească echipa, însă tehnicianul român a transmis în repetate rânduri că își dorește să îmbunătățească , care nu este încă la capacitate maximă.

Claudiu Petrila, noua găselniță a lui Mircea Lucescu la naționala României? Dezbatere încinsă legată de convocarea rapidistului

, fotbalistul de doar 19 ani demonstrând că merită cei 700.000 de euro plătiți de Rapid către UTA Arad. Jucătorul venit din Arad a marcat în victoria cu Poli Iași și a înscris o dublă în .

ADVERTISEMENT

Un alt jucător care strălucește pentru Rapid în acest sezon este Claudiu Petrila. Acesta a marcat două goluri și a oferit 3 pase decisive în 9 apariții pentru giuleșteni, iar evoluțiile sale l-au făcut pe Robert Niță să pună problema convocării sale la echipa națională de fotbal a României.

Acesta a dezbătut varianta convocării sale în studioul FANATIK SUPERLIGA alături de Cristi Coste și Dănuț Lupu.

ADVERTISEMENT

„Ce preluări face Petrila în prima repriză, l-a zăpăcit pe ăla săracu..A confirmat aseară (n. r. că merită la echipa națională), e adevărat, cu Slobozia. Ai mai jucat cu echipe gen Slobozia și nu ai ajuns la poartă și ai avut posesie 30-33%. E adevărat, nici adversarul nu-ți pune mari probleme și are o anumită calitate.

Procedeul rămâne, explozia rămâne, preluarea aia rămâne. Ok, e alt adversar, dar ăla face preluare pe poziție viitoare, pleacă bine, ridică capul, centrează unde trebuie..E un jucător care în momentul de față atrage atenția. Este un jucător care merită convocat. Pe Petrila îl vezi etapă de etapă, pe Coman îl vezi?”, a declarat Robert Niță.

ADVERTISEMENT

„Dacă nu îl vedem noi pe Coman, crezi că cei din staff nu se uită? L-am văzut acum în weekend într-un rezumat la Al-Gharafa, apare și Coman în rezumat. Atât de bun e Petrila că Lennon nici nu-l băga în seamă”, a intervenit Cristi Coste.

„Pe cine n-ai mai chema la echipa națională și îl chemi pe Petrila? Eu sunt de acord cu tine, dar trebuie să renunțe la vreun prieten de-al tău. Dacă merită înseamnă că trebuie să îl chemi. Pe lângă Coman și Mihăilă, mai e și Mitriță pe partea cealaltă”, a transmis Dănuț Lupu la FANATIK SUPERLIGA, show live pe site-ul FANATIK.RO, de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică a anunțat o accidentare de ultimă oră la Rapid: „Va lipsi 4-5 luni. Ăsta este adevărul”

Marius Șumudică a vorbit la FANATIK SUPERLIGA după succesul obținut de Rapid la Clinceni cu Unirea Slobozia, iar tehnicianul român a vorbit atât de jocul făcut de echipa sa, cât și de în acest moment.

Șumudică a confirmat și faptul că Paul Iacob va suferi o intervenție chirurgicală din cauza unei hernii de disc și va lipsi o perioadă îndelungată de pe teren pentru a se putea recupera.

„Sunt multe probleme pe care voiam să le scot în evidență, să le spun, fiindcă publicul nu le știe. Iacob are o hernie de disc și va trebui operat, zilele acestea urmează să aibă intervenția chirurgicală care implică 4-5 luni de repaus și recuperare. Eu nu am avut nimic cu băiatul, toată lumea spunea că de la incidentul avut cu suporterii eu am venit să mă răzbun.

Eu nu am venit să răzbun pe nimeni, pentru că asta ar însemna să mă răzbun pe mine și pe munca mea și nu ar fi ok față de jucători. Eu tot timpul i-am respectat și nu aș fi făcut asta niciodată. Ăsta este purul adevăr la Iacob, ceea ce s-a întâmplat cu el”, a declarat Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

MERITA CLAUDIU PETRILA SA FIE CONVOCAT DE MIRCEA LUCESCU LA ECHIPA NATIONALA?