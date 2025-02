Claudiu Petrila răsuflă ușurat după Farul – Rapid 1-3: „De-acum, ne uităm doar în sus”

, după ce în tur Deși constănțenii își doreau o revanșă, echipa lui Marius Șumudică s-a impus cu scorul de 3-1. Petrila a fost un jucător crucial în acest sezon pentru Rapid și a dovedit-o încă o dată în această seară. Atacantul venit de la CFR Cluj a oferit un assist și a obținut un penalty pe care l-a și transformat ulterior.

Claudiu Petrila continuă să lupte pentru play-off

Deși Sepsi și-a câștigat meciul cu câteva ore în urmă, Rapid a reușit să păstreze distanța de 5 puncte și este cu un pas în play-off. Giuleștenii au egalat Dinamo în clasament și doar o minune ar face ca Sepsi să o devanseze pe una dintre echipele de pe locurile 5 și 6.

Chiar dacă Rapid este foarte aproape de obiectiv, Claudiu Petrila nu lasă încă garda jos și vrea să-și păstreze colegii concentrați pentru ultimele două meciuri:

„E o victorie mare pentru noi. Ne apropiem de play-off. Suntem la 5 puncte chiar dacă Sepsi a bătut. Pot să zic că a fost presiune pe noi pentru că Sepsi câștigase. De acum ne uităm doar în sus pentru că avem un avantaj bun de 5 puncte.

Suntem foarte aproape. Lupta încă nu s-a terminat, mai avem două meciuri pe care trebuie să le tratăm la maximum. La faze fixe știam că suntem buni, trebuia doar să execut bine. La penalty am avut încredere, am luat mingea și am marcat.

Bănuiesc că Mister nu era liniștit. Era un meci important, dar ne-a pregătit bine, chiar dacă nu a fost pe bancă lângă noi”, a spus Claudiu Petrila pentru

Farul Constanța – Rapid a fost meciul ratărilor uriașe

Meciul dintre Farul și Rapid a fost foarte deschis oricărui rezultat. Ambele echipe au avut foarte multe ocazii uriașe. Rapid a lovit bara de două ori, prin Petrila și Koljic și Farul o dată.

Tânărul mijlocaș al constănțenilor a tras peste poartă din 9 metri, iar Alibec a dat pe lângă după ce-l depășise și pe Aioani.

Și Cristi Ganea a fost unul dintre jucătorii care au trecut pe lângă gol. Servit de Alibec aproape de marginea careului mic, fundașul constănțenilor a trimis un șut violent, însă pe lângă poartă.