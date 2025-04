Claudiu Petrila, replică fermă către contestatari după CFR Cluj – Rapid 1-1: ”Noi nu putem botul la astfel de chestii”

, a transmis la finalul partidei că giuleștenii meci de meci își apără șansele corect, fără să facă jocurile unor alte echipe din play-off.

Claudiu Petrila, reacție după CFR Cluj – Rapid 1-1: ”Noi nu putem botul la astfel de chestii”

În spațiul public s-a dezbătut, , posibilitatea ca formația pregătită de Marius Șumudică să piardă intenționat în fața celor de la CFR Cluj. Discuția a fost alimentată inclusiv i-a comunicat că alb-vișiniii s-au luptat în derby și pentru ardeleni.

ADVERTISEMENT

În acest context, Claudiu Petrila a comunicat că el și coechipierii săi ignoră acuzațiile de acest tip și își văd de datoria lor de fotbaliști profesioniști, atunci când intră pe terenul de joc.

”În opinia mea, cred că am pierdut două puncte de data aceasta. Am avut în joc ocaziile mai mari, dar din păcate nu am reușit să marcam mai devreme. Dacă nu am fi primit gol până la pauză, cu siguranță am fi reușit să câștigăm acest meci.

ADVERTISEMENT

Am luat un punct și ne pregătim pentru meciul de sâmbătă. Nu băgăm astfel de chestii în seamă. Suntem la Rapid și nu facem astfel de jocuri pentru nimeni. Noi ne vedem de obiectivul nostru de a termina în primele trei.

După cum am spus, noi nu putem botul la astfel de chestii. Pentru că sunt fel și fel de jocuri în jurul nostru. Noi trebuie doar să ne vedem de treaba noastră, atunci când intrăm pe teren.

ADVERTISEMENT

Claudiu Petrila: ”Revederea cu foștii colegi a fost plăcută”

Consider că să luam un trofeu, Cupa României, și să terminăm în primele trei ar fi un obiectiv îndeplinit. Faza nu am văzut-o, dar din ce am înțeles, nu a fost ofsaid. Acum nu pot să vă spun foarte multe pentru că nu am revăzut faza.

ADVERTISEMENT

Revederea cu foștii colegi a fost plăcută. Mi-e drag să vin aici. Am petrecut foarte mulți ani alături de ei. E un oraș care îmi place foarte mult și mă întorc mereu cu bucurie”, a declarat Claudiu Petrila, la finalul partidei .