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Rapid are un sezon bun sub comanda lui Daniel Pancu, iar acum primește o veste încurajatoare. Marius Bilașco, directorul sportiv al giuleștenilor, a oferit ultimele detalii lui Claudiu Petrila, indisponibil de peste o lună.

Când revine Claudiu Petrila la Rapid

Claudiu Petrila este unul dintre cei mai importanți fotbaliști de la Rapid. El nu a mai jucat însă de pe 7 august, când echipa obținea o remiză albă cu UTA. Jucătorul de 25 de ani care l-a împiedicat să mai bifeze vreun minut pe teren în ultima lună și jumătate. Însă „pauza” este gata de final pentru talentata extremă stânga, întrucât Marius Bilașco i-a anunțat revenirea.

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„Situația lui Petrila? Este la antrenament, și-a revenit după accidentare, poate să joace și este în lot”, a declarat Marius Bilașco, potrivit celor de la În lipsa lui Petrila, Daniel Pancu (49 de ani) i-a titularizat pe poziția de atacant lateral stânga pe Mohammed Kamara, adus de la CFR Cluj, și pe tânărul Rareș Pop, revenit după împrumutul la Petrolul sezonul trecut.

Ce spunea Victor Angelescu despre situația lui Claudiu Petrila

Recent, într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Victor Angelescu declara că alocată echipelor naționale. „Petrila va fi apt după pauza echipelor naționale, a reînceput antrenamentele cu prima echipă și după pauză va fi apt”, spunea acționarul minoritar al Rapidului pe 14 septembrie.

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Claudiu Petrila se află la Rapid încă din februarie 2024, când giuleștenii achitau către CFR Cluj suma de 750.000 de euro. În 105 de meciuri jucate pentru formația de sub Podul Grant, atacantul lateral și-a trecut în cont 20 de goluri și 31 de pase decisive.

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