Claudiu Petrila rupe tăcerea după scandalul cu Istvan Kovacs de la finalul meciului Rapid – U Craiova 1-2: „Preferam să mă înjure decât să-mi dea roșu!”

. , iar jucătorul a explicat ce s-a întâmplat cu Istvan Kovacs. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate .

Claudiu Petrila: „I-am spus lui Istvan Kovacs că a fost un arbitraj slab”

În cadrul „Suflet de Rapidist”, Claudiu Petrila a „rupt tăcerea” și a explicat ce s-a întâmplat la finalul partidei cu Universitatea Craiova. Jucătorul a recunoscut că a greșit în momentul în care s-a dus la Istvan Kovacs, însă atunci simțea că arbitrul trebuia să ofere mai multe explicații.

„A fost un moment greu pentru noi, prin faptul că am luat gol în minutul 94. Prin tot ce s-a strâns în timpul meciului… După meci am simțit nevoia să merg la el, deși nu trebuia să fac asta. Era la cald și știam că nu o să fac bine.

Voiam să-i spun că a fost un arbitraj slab, asta era opinia mea și nu voiam să-l jignesc sau supăr cu ceva. Din păcate, dânsul cred că a înțeles altceva și s-a ajuns la acest cartonaș roșu pe care îl regret.

„Nu l-am jignit atât de grav încât să-mi dea roșu. Preferam să mă înjure!”

N-a apucat să-mi spună nimic, m-a văzut în fața lui și a scos direct cartonașul roșu, fără să-mi spună să încetez, să-mi văd de treaba mea, așa cum poate era și normal. Nu a apucat să-mi spună nimic și mi-a dat direct roșu.

În opinia mea, a exagerat. Dar cum am spus, nu trebuia să fiu eu acolo și să-i spun nimic, pentru că știam ce se putea întâmpla după. Preferam să mă trimită undeva, să mă înjure, decât să-mi fi dat cartonașul roșu! Aș fi scăpat mult mai ușor așa.

Nu am mai apucat să mă întâlnesc cu domnul Kovacs după meci. Am mers direct la vestiare, eram foarte supărat. Cumva, îmi părea rău pentru ce am făcut, dar în sinea mea știam că nu meritam să iau roșu, pentru că nu consider că l-am jignit atât de grav încât să-mi dea cartonaș roșu”, a declarat Claudiu Petrila la „Suflet de Rapidist”.

