Claudiu Petrila și-a dezvăluit tatuajele în direct! Povestea de pe pielea vedetei Rapidului

Claudiu Petrila (25 de ani), vedeta Rapidului, este plin tatuaje. Extrema stângă și a vorbit inclusiv despre povestea care îi este imprimată pe piele.

Ce tatuaje are Claudiu Petrila

Claudiu Petrila joacă din vara lui 2023 la Rapid, echipa la care s-a impus încă din primul sezon în care a fost împrumutat de la CFR Cluj. În februarie 2024, giuleștenii i-au activat clauza și l-au cumpărat definitiv în schimbul sumei de 750.000 de euro. , Petrila a impresionat și prin tatuajele pe care le are.

„Ce reprezintă tatuajele?”, l-a întrebat Robert Niță pe Claudiu Petrila. „Aici e familia mea. Aici sunt eu pe stadion, un copil pe stadion, o poartă, o tribună și un copil cu mingea la picior. Totul e o poveste. Aici e o cruce, adică credința. De la asta pleacă tot, de la credință. Credință, familie, eu. Aici am făcut ceva de umplutură și aici la fel. Aici (n.r. – pe umăr) este un lup și aici (n.r. – pe biceps) este un vultur.

Mi-au plăcut de mic tatuajele. Vreau să îmi fac în continuare, sunt atras de asta, chiar dacă doare. Se merită durerea. Să știi că nu sunt greu de întreținut. Cu celofan stai doar în prima zi, după ce îl faci”, a dezvăluit Claudiu Petrila.

De ce nu își face tatuaje Robert Niță

„Eu nu am avut curaj niciodată să îmi fac d-astea. Am avut o grămadă de propuneri”, a recunoscut gazda emisiunii FANATIK RAPID. „E mai greu primul tatuaj, după aceea o să îți faci în continuu!”, a adăugat „decarul” Rapidului. „Mie îmi e frică de ace! Știi cum percep? Ca durerea aia când te duci la dentist, cu polizorul ăla. Te gândești că sunt multe ace care până la urmă îți intră în piele”, a mai spus Niță.

„Cumva trebuie să îți placă pentru a suporta durerea. Trebuie să fii atras de tatuaje. (n.r. – Ți-ai mai face?) Da, trebuie să completez și mâna cealaltă. Încă nu m-am gândit ce, dar înainte să merg voi pregăti ideile”, a conchis Petrila.

