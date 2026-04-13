Claudiu Petrila şi transferul în Italia. Vedeta Rapidului, în tricoul echipei care a scris istorie în Serie A

Claudiu Petrila a vorbit despre perioada în care a fost în probe la un club de tradiţie care a fost ani de zile în Serie A. Atacantul Rapidului chiar a şi îmbrăcat tricoul echipei, dar apoi s-a întors în România.
Marian Popovici
13.04.2026 | 15:35
Claudiu Petrila este unul dintre jucătorii despre care se scrie că ar putea face pasul în străinătate la vară. Atacantul Rapidului a fost pe radarul mai multor cluburi, dar mutarea nu s-a făcut în precedentele perioade de mercato.

Claudiu Petrila, în probe la Sampdoria: „E ca ş cum aş fi jucat la Oradea, pe sintetic”

Atacantul Rapidului a fost în probe la Sampdoria, club de mare tradiţie în fotbalul italian, în anul 2016, când avea vârsta de 16 ani. El a povestit în emisiunea FANATIK RAPID că nu s-a simţit mai prejos faţă de ceilalţi jucători, dar cu toate acestea s-a întors în România şi nu regretă acest pas:

Având în vedere că nu am jucat încă în afară, nu prea poţi să îmi dau cu părerea despre jucătorii străini. Am fost copil, eram în probe la Sampdoria. Cred că era în 2016. Am făcut un joc între noi, am şi marcat din ce îmi aduc aminte. De nivel nu prea mi-am dat seama.

Eram emoţionat, nu ştiam limba, nici engleză nu ştiam. La 14 ani, vii de la ţară, de unde să ştii engleză? Acum sunt alte vremuri. A fost o experienţă foarte frumoasă pentru mine, am văzut un anumit nivel, anumiţi jucători, dar nu eram mai prejos ca ei.  În mintea mea aşa a fost. Nu mă gândeam că sunt mai buni ca mine, am mers acolo şi am dat tot.

Băsescu: „Tandemul Trump–Putin a fost bătut măr de poporul maghiar. Trump va pleca,...
Digi24.ro
Băsescu: „Tandemul Trump–Putin a fost bătut măr de poporul maghiar. Trump va pleca, America rămâne!”

E ca şi cum aş fi jucat la Oradea, pe sintetic. Nu mai sunt aşa de tânăr. La 17-18 ani unii sunt titulari la Barcelona. Dar am evoluat, am avut un parcurs bun în România şi vedem ce va fi mai departe”, a declarat Claudiu Petrila în emisiunea FANATIK RAPID.

De nicăieri! A decis să-l facă praf pe Chivu după Como - Inter...
Digisport.ro
De nicăieri! A decis să-l facă praf pe Chivu după Como - Inter 3-4: ”Cel mai arogant și supraevaluat antrenor”
  • 26 de ani are Claudiu Petrila
  • 750.000 de euro a plătit Rapid în schimbul lui Petrila 

Gigi Becali a dezvăluit unul dintre cele mai dificile momente din ultimii ani:...
Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit unul dintre cele mai dificile momente din ultimii ani: „Mă doare inima că e fata mea!”
Semnal de alarmă la Rapid înainte de meciul cu FC Argeș: „Avem 3...
Fanatik
Semnal de alarmă la Rapid înainte de meciul cu FC Argeș: „Avem 3 probleme!”. Pe cine nu poate conta Costel Gâlcă
Universitatea Craiova şi U Cluj, neînvinse în meciurile de Paşte! Care e marele...
Fanatik
Universitatea Craiova şi U Cluj, neînvinse în meciurile de Paşte! Care e marele complex al „şepcilor roşii” în confruntările directe
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Acuzații grave la adresa lui Gigi Becali: 'Consideră că pe Dumnezeu îl poți...
iamsport.ro
Acuzații grave la adresa lui Gigi Becali: 'Consideră că pe Dumnezeu îl poți cumpăra cu bani. La fel mântuirea și credința'
