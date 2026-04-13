Claudiu Petrila şi transferul în Italia. Vedeta Rapidului, în tricoul echipei care a scris istorie în Serie A

Claudiu Petrila este unul dintre jucătorii despre care se scrie că ar putea . Atacantul Rapidului a fost pe radarul mai multor cluburi, dar mutarea nu s-a făcut în precedentele perioade de mercato.

Claudiu Petrila, în probe la Sampdoria: „E ca ş cum aş fi jucat la Oradea, pe sintetic”

Atacantul Rapidului a fost în probe la Sampdoria, , în anul 2016, când avea vârsta de 16 ani. El a povestit în emisiunea FANATIK RAPID că nu s-a simţit mai prejos faţă de ceilalţi jucători, dar cu toate acestea s-a întors în România şi nu regretă acest pas:

„Având în vedere că nu am jucat încă în afară, nu prea poţi să îmi dau cu părerea despre jucătorii străini. Am fost copil, eram în probe la Sampdoria. Cred că era în 2016. Am făcut un joc între noi, am şi marcat din ce îmi aduc aminte. De nivel nu prea mi-am dat seama.

Eram emoţionat, nu ştiam limba, nici engleză nu ştiam. La 14 ani, vii de la ţară, de unde să ştii engleză? Acum sunt alte vremuri. A fost o experienţă foarte frumoasă pentru mine, am văzut un anumit nivel, anumiţi jucători, dar nu eram mai prejos ca ei. În mintea mea aşa a fost. Nu mă gândeam că sunt mai buni ca mine, am mers acolo şi am dat tot.

E ca şi cum aş fi jucat la Oradea, pe sintetic. Nu mai sunt aşa de tânăr. La 17-18 ani unii sunt titulari la Barcelona. Dar am evoluat, am avut un parcurs bun în România şi vedem ce va fi mai departe”, a declarat Claudiu Petrila în emisiunea FANATIK RAPID.

26 de ani are Claudiu Petrila

750.000 de euro a plătit Rapid în schimbul lui Petrila