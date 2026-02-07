Sport

Claudiu Petrila, sincer după alegerile lui Gâlcă în Rapid – Petrolul 1-1: „Suntem de valori apropiate”. Ce a spus Iliev la debut

Rapidiștii au trecut deja peste remiza de acasă cu Petrolul și se gândesc la duelul cu CFR Cluj din Cupă. Ce au spus, de fapt, despre partida de maximă importanță de săptămâna viitoare.
Mihai Dragomir
07.02.2026 | 08:00
Claudiu Petrila sincer dupa alegerile lui Galca in Rapid Petrolul 11 Suntem de valori apropiate Ce a spus Iliev la debut
ULTIMA ORĂ
Rapidiștii se gândesc doar la Cupă după meciul cu Petrolul. Sursa Foto: Sport Pictures.
ADVERTISEMENT

Rapid a bifat doar o remiză pe teren propriu cu rivala tradițională Petrolul. Jucătorii lui Costel Gâlcă așteaptă acum cu nerăbdare meciul din Cupă contra lui CFR Cluj. Ce au spus, de fapt.

Claudiu Petrila este deja cu gândul la meciul cu CFR Cluj din Cupă. Ce a spus după remiza cu Petrolul

Rapid merge momentan pe două fronturi în acest sezon, fiind interesată și de campionat, dar și de Cupă. Giuleștenii au reușit până acum să se mențină pe podium în SuperLiga, însă situația din Cupă se poate nărui total dacă nu câștigă marți.

ADVERTISEMENT

După 1-1 acasă cu Petrolul în etapa 26 din SuperLiga, Claudiu Petrila, extrema giuleștenilor, a spus că echipa lui merita categoric victoria. Ulterior, tânărul jucător a spus că meciul cu CFR Cluj, programat marți, 10 februarie, este unul deosebit de important și Rapid trebuie să îl câștige.

„Se mai întâmplă să nu ai momente bune. Bine că am câștigat la Sibiu și ne-a dat un moral mai bun. Trebuie să ne gândim la meciul următor, să câștigăm la Cluj. 

ADVERTISEMENT
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca România...
Digi24.ro
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca România să fie exclusă din Visa Waiver: „Un mic trădător”. Reacția AUR

Petrolul s-a apărat pe 2 linii, ne-a fost greu să-i desfacem. Am dominat și meritam să câștigăm. E normal să se schimbe echipa când sunt meciuri din 3 în 3 zile, dar nu e o cauză pentru rezultate. Suntem la Rapid și trebuie să ne obișnuim repede cu presiunea.

ADVERTISEMENT
Ion Țiriac face un spital în România: investiție de 100.000.000€! Orașul în care...
Digisport.ro
Ion Țiriac face un spital în România: investiție de 100.000.000€! Orașul în care va fi construit

În atac nu există titular sau rezervă, toți suntem de valoare apropiată. Este o perioadă grea și trebuie să jucăm toți, pentru că avem valoare. La ultimul meci la Cluj… l-am pierdut rușinos și cred că ne-am învățat lecția și ne vom pregăti foarte bine”, a spus Claudiu Petrila după Rapid – Petrolul 1-1.

Cum a reacționat Dejan Iliev după debutul la Rapid

După meciul Rapid – Petrolul 1-1 a mai reacționat și Dejan Iliev. Portarul, al cărui transfer în Giulești a fost anunțat în exclusivitate de FANATIK, și-a făcut debutul în echipa lui Costel Gâlcă și a spus cum s-a simțit.

ADVERTISEMENT

„Sunt fericit că am debutat pentru Rapid, din păcate nu am luat toate cele 3 puncte. Cred că colegii mei au făcut totul ca să revenim în joc. Nu suntem mulțumiți că am luat doar un punct, dar se întâmplă și astfel de meciuri la fotbal. 

Sunt foarte fericit, sunt la un club mare. Dăm totul, uneori merge, alteori nu, contează să fim pozitivi. Atmosfera a fost frumoasă, fanii și-au arătat susținerea tot timpul, au cântat, au crezut în noi. Lupta la top este grea, dar trebuie să dai tot ce ai mai bun”, a spus și Dejan Iliev, debutantul din echipa Rapidului.

  • 49 de puncte are Rapid în SuperLiga
  • 14 victorii au giuleștenii după 26 de etape

Dejan Iliev și impresiile sale după debutul la Rapid

Care este secretul tenismenei Sorana Cîrstea pentru o formă fizică de invidiat. Sportiva...
Fanatik
Care este secretul tenismenei Sorana Cîrstea pentru o formă fizică de invidiat. Sportiva și-a dezvăluit atuurile
Cine este comentatorul ce primește o lovitură uriașă, după ce și-a părăsit soția...
Fanatik
Cine este comentatorul ce primește o lovitură uriașă, după ce și-a părăsit soția după 34 de ani. S-a însurat cu prietena fiicei sale
Bogdan Baratky a găsit vinovatul după surpriza din Giulești: „Rapid – Gâlcă 1-1”
Fanatik
Bogdan Baratky a găsit vinovatul după surpriza din Giulești: „Rapid – Gâlcă 1-1”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Radu Naum a IZBUCNIT: 'Suntem prizonierii unor cetățeni în lupta lor cu FCSB!...
iamsport.ro
Radu Naum a IZBUCNIT: 'Suntem prizonierii unor cetățeni în lupta lor cu FCSB! Ce țară e asta în care o sentință definitivă nu are nicio noimă?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!