Claudiu Petrila, sincer după alegerile lui Gâlcă în Rapid – Petrolul 1-1: „Suntem de valori apropiate”. Ce a spus Iliev la debut

Rapid a bifat doar o remiză pe teren propriu cu rivala tradițională Petrolul. Jucătorii lui Costel Gâlcă așteaptă acum cu nerăbdare meciul din Cupă contra lui CFR Cluj. Ce au spus, de fapt.

Claudiu Petrila este deja cu gândul la meciul cu CFR Cluj din Cupă. Ce a spus după remiza cu Petrolul

Rapid merge momentan pe două fronturi în acest sezon, fiind interesată și de campionat, dar și de Cupă. Giuleștenii au reușit până acum să se mențină pe podium în SuperLiga, însă situația din Cupă se poate nărui total dacă nu câștigă marți.

După Claudiu Petrila, extrema giuleștenilor, a spus că echipa lui merita categoric victoria. Ulterior, tânărul jucător a spus că meciul cu CFR Cluj, programat marți, 10 februarie, este unul deosebit de important și Rapid trebuie să îl câștige.

„Se mai întâmplă să nu ai momente bune. Bine că am câștigat la Sibiu și ne-a dat un moral mai bun. Trebuie să ne gândim la meciul următor, să câștigăm la Cluj.

Petrolul s-a apărat pe 2 linii, ne-a fost greu să-i desfacem. Am dominat și meritam să câștigăm. E normal să se schimbe echipa când sunt meciuri din 3 în 3 zile, dar nu e o cauză pentru rezultate. Suntem la Rapid și trebuie să ne obișnuim repede cu presiunea.

În atac nu există titular sau rezervă, toți suntem de valoare apropiată. Este o perioadă grea și trebuie să jucăm toți, pentru că avem valoare. La ultimul meci la Cluj… l-am pierdut rușinos și cred că ne-am învățat lecția și ne vom pregăti foarte bine”, a spus Claudiu Petrila după Rapid – Petrolul 1-1.

Cum a reacționat Dejan Iliev după debutul la Rapid

După meciul Rapid – Petrolul 1-1 a mai reacționat și Dejan Iliev. Portarul, , și-a făcut debutul în echipa lui Costel Gâlcă și a spus cum s-a simțit.

„Sunt fericit că am debutat pentru Rapid, din păcate nu am luat toate cele 3 puncte. Cred că colegii mei au făcut totul ca să revenim în joc. Nu suntem mulțumiți că am luat doar un punct, dar se întâmplă și astfel de meciuri la fotbal.

Sunt foarte fericit, sunt la un club mare. Dăm totul, uneori merge, alteori nu, contează să fim pozitivi. Atmosfera a fost frumoasă, fanii și-au arătat susținerea tot timpul, au cântat, au crezut în noi. Lupta la top este grea, dar trebuie să dai tot ce ai mai bun”, a spus și Dejan Iliev, debutantul din echipa Rapidului.

49 de puncte are Rapid în SuperLiga

14 victorii au giuleștenii după 26 de etape