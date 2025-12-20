Claudiu Răducanu, atac neașteptat din raiul milionarilor: ”Pentru cei care nu pot dormi noaptea…”

Fanii au rămas uimiți când au văzut postarea surprinzătoare făcută de Claudiu Răducanu. Prezent în raiul milionarilor alături de familia sa, fostul fotbalist le-a demonstrat urmăritorilor că este o persoană cu mult umor.
Claudiu Răducanu a profitat de vremea frumoasă și de obiectivele turistice din străinătate. A ales să plece în Dubai, un oraș care este luat cu asalt de turiștii din toate colțurile lumii. Astfel, a realizat imagini de colecție.
Fostul jucător de fotbal s-a pozat cu numeroase atracții din destinația supranumită „raiul milionarilor”. Sportivul de 49 de ani nu a ratat ocazia de a transmite un mesaj ieșit din comun, care a făcut trimitere la porecla sa.
Se pare că nu a uitat episodul care i-a marcat cariera și a decis să glumească pe seama acestuia. Prin urmare, fostul atacant de top al României, poreclit „Blocnotes” continuă să se identifice cu un moment memorabil.
„Pentru cei care nu pot dormi noaptea, v-am pus un “bloc notes” şi mai mare, ca să aveţi ce privi, iar pentru cei care cu adevărat mă apreciază, vă mulţumesc pentru mesajele frumoase”, a notat Claudiu Răducanu, pe contul de TikTok.
Fostul fotbalist a distribuit acest mesaj surprinzător în dreptul unei imagini în care apare pe fundal Burj Khalifa. Cea mai înaltă clădire construită vreodată de om, cu o înălțime de 829 metri, a fost inaugurată în anul 2010.
E renumit pentru golurile pe care le-a marcat pe terenul de fotbal, dar și datorită replicilor sale. Claudiu Răducanu este poreclit „blocnotes” din cauza unei situații în care a fost ridiculizat de colegii de la Steaua. Evenimentul a avut loc în vestiar.
La acel moment a fost întrebat dacă s-ar muta într-un „blocnotes”. Răspunsul fostului fotbalist nu a întârziat să apară, fiind unul care nu a fost uitat nici în ziua de azi. A precizat că ar accepta acest lucru dacă l-ar primi din partea clubului.
De atunci au trecut mai bine de 20 de ani, însă sportivul nu a uitat acest lucru. Cel mai probabil acesta este motivul pentru care a lăsat un mesaj cu dedicație, direct din Dubai. În plus, le-a dat replica câtorva dintre cârcotașii din mediul online.
„Mă bucur, viața mea, că ți-ai luat blocnotes”, a scris unul dintre utilizatori, în timp ce fostul atacant i-a răspuns: „No name, poți să te oftici, eu sunt foarte bine”. Altă persoană a vrut să știe la ce etaj locuiește în blocnotes.
Și de această dată replica a fost una extrem de tăioasă. Claudiu Răducanu a decis să-i spună: „Destul de sus și mult peste tine din toate punctele de vedere. Succes în viață”.
Afirmația despre blocnotes nu este singura care a rămas în amintirea fanilor. Claudiu Răducanu a oferit de-a lungul timpului mai multe replici memorabile, fostul fotbalist susținând că yacht-ul este cea mai tare maşină din lume.
De asemenea, a mai spus: „Cine e Canicula asta, că am văzut la televizor că face multe victime!? Sper ca poliţia s-o prindă!”, conform as.ro. „Mi-aş dori să joc la Universitatea Craiova, de ce nu?! E o şanse!”, a mai spus sportivul.
„La bulanul meu o să dau şi gol dacă o să mă convoacă”, este o altă replică surprinzătoare dată de Claudiu Răducanu. În altă ordine de idei, fostul atacant s-a axat pe imobiliare după retragerea din activitatea sportivă. Vinde case în zona orașului Craiova.