Claudiu Târziu, co-președinte AUR: “Șoșoacă nu este factorul determinant pentru succesul AUR”

Claudiu Târziu, co-președinte al Alianței pentru Unirea Românilor, a comentat miercuri la B1TV decizia partidului de a o demite pe Diana Șoșoacă, declarând că: “doamna Șoșoacă nu este factorul determinant al succesului AUR, nu avea dânsa o notorietate atât de mare”.

Senatoarea Diana Șoșoacă a fost exclusă din AUR deoarece, conform conducerii, nu reușește să se adapteze unor reguli interne.

Avocata a iscat un scandal în Parlament, în nota ei obișnuită, înainte de a fi exclusă din Alianța pentru Unirea Românilor.

Claudiu Târziu, despre demiterea Dianei Șoșoacă: “Nu era ea factorul determinant pentru succesul AUR”

“Doamna Șoșoacă nu se poate integra într-o echipă, am încercat să o prețuim pentru anumite valențe, ne-ar fi plăcut să facem echipă cu dumneaei, dar din păcate nu am reușit.

Nu doamna Șoșoacă este factorul determinant al succesului AUR, nu avea dânsa o notorietate atât de mare încât să fie decisivă în rezultatul obținut de AUR, a avut aportul dânsei, dar să păstrăm proporțiile.

Foarte mulți membri ai AUR neștiuți au muncit pe brânci pentru acest rezultat și ar fi nedrept să punem succesul în dreptul unuia mai vocal. Sunt foarte mulți care au candidat pe listele noastre și nu au intrat în Parlament care de asemenea au contribuit la succesul partidului.

Ce facem acum? Toți parlamentarii AUR sunt reduși la zero pentru a o scoate doar pe doamna Diana Șoșoacă în față?”, a declarat Claudiu Târziu la B1TV.

Co-președintele AUR despre scandalul de astăzi din Senat: “Este un episod care nu trebuie tratat cu multă importanță”

“Domnul Lavric a rugat-o frumos pe doamna Șoșoacă să meargă la locul dânsei după ce i se tăiase microfonul. A rugat-o și colegial și în calitatea sa de secretar de ședință, dar acesta este un episod care nu trebuie tratat cu mai multă importanță decât are. Au fost mai multe momente în ultima vreme care au dus la această decizie”, a adăugat Târziu.

Diana Șoșoacă, scandal în Parlament: “Dați-mă afară cu poliția”

”Tot timpul ne opriți să vorbim despre adevăr. Adevărul e că omorâți România pas cu pas, vaccinând femeile. Avem dreptul că vorbim.

Ne puneți pumnul în gură când avem dreptul să luăm atitudine împotriva uciderii poporului român, ăsta este adevărul. Dați-mă afară cu poliția, cu cine vreți dumneavoastră.

Amendați-mă, scădeți-mi 10% din indemnizație, dar nu am să vă permit niciodată să omorâți femeile și copiii, care sunt matricea națională”, a spus senatoarea, după ce i s-a tăiat microfonul.