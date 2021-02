Claudiu Târziu, co-președinte al Alianței pentru Unirea Românilor, a dat explicații vineri la România TV despre relația pe care o are cu Gigi Becali, patronul echipei FCSB. Acesta a povestit modalitatea în care l-a cunoscut pe Becali și cum a fost ajutat de către acesta.

Alianța pentru Unirea Românilor și-a finanțat din surse proprii campania, ceea ce a dus la o serie de speculații în mass-media.

În urmă cu două zile, co-președintele AUR, Claudiu Târziu, a comentat despre retragerea sprijiului politic față de senatoarea Diana Șoșoacă.

Claudiu Târziu, explicații despre relația pe care o are cu Gigi Becali

“Pe domnul George Becali îl prețuiesc foarte mult pentru felul în care își face datoria de creștin și felul în care își caută mântuirea. Nu știam multe lucruri despre această căutare, îl judecam și eu pripit, dar am ajuns să ne cunoaștem.

Este un om foarte profund, în ciuda felului în care îl percepe presa și în ciuda altercațiilor de presă în care a fost surprins. Știu că vorbele spuse în declarația surprinsă mai devreme nu sunt spuse din răutate, sunt din amintirile sale. E firesc să nu își amintească toate binefacerile făcute cu lux de amănunte.

Domnul Becali nu a dat niciun sediu partidului AUR, iar domnului Becali nu i-a fost cerut să participe la proiectul AUR. Acum patru ani am ajuns să îl cunosc personal, i-am dus niște cărți despre sfinții din închisori, a fost foarte impesionat și m-a întrebat cum editez aceste cărți.

Și i-am zis de asociația pe care o am și că aceasta asociație are ateliere pentru copii. I-am mai spus că momentan nu mai avem un sediu și a zis bine, vă ajut eu, ne-a dat două camere într-un sediu al fundației George Becali pe care îl are în Centrul Vechi.

Ne-am mai întâlnit de câteva ori în legătură cu diverse lucruri duhovnicești și apoi nu am mai ținut legătura, nu i-am zis că facem partid. În 2017 l-am întrebat dacă ar mai fi interesat să intre în politică, a zis ‘nu, îmi ajunge ce mi-a dat politica, ești ispitit acolo să faci păcate, eu vreau să mă mântuiesc, nu mă interesează’.

În 2019 am făcut partidul AUR împreună cu George Simion, nu i-am spus domnului Becali, nu l-am invitat să fie vice-președinte, nu i-am zis nimic, dânsul își aduce aminte lucrurile puțin diferit, dar este firesc, are de-a face cu foarte multă lume.

Sediul nu a fost folosit niciodată pentru partid, asta știe toată lumea. Nu folosesc eu sau soția mea aceste camere, le folosește asociația pe care eu am fondat-o, este vorba de un ONG care nu face asta pentru profit, face pentru a transmite meșteșuguri mai departe.

Becali nu ne-a cerut să plătim vreo chirie, plătim utilitățile că este firesc, nu ne-a condiționat în niciun fel, pentru că nu aș fi primit acest ajutor, dar nu este genul care să facă binefaceri cu condiție”, a declarat Claudiu Târziu la România TV.