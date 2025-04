Claudiu Târziu face dezvăluiri din culisele înființării AUR. “Lui George Simion îi place scena”

Invitat la Testul puterii, emisiune marca FANATIK.ro, realizată și prezentată de Denise Rifai, Claudiu Târziu a vorbit despre începuturile AUR.

Cum a luat naștere partidul AUR

Alături de George Simion, politicianul a pus bazele unui partid nou, cu viziune, ce avea să devină al doilea cel mai mare partid din România pe baza cifrelor. Întrebat de Denise Rifai dacă a fost vreodată , Târziu a spus că nu, pentru că știa încă de la început ce vrea și ce poate.

„Pe mine niciodată nu m-a păcălit George Simion. Am știut mereu cum este, eu nu l-am susținut, doar am făcut un partid cu el. Aveam de ales intre a face o organizație politica sa funcționeze cu anumiți oameni care erau dispuși si aveau anumite abilitați pentru asta, printre care si el, sau a nu face. Eu mi-am dorit mai mult decât el să fac un partid politic, si am început demersurile de prin 2018, imediat după referendumul pentru familie”, a declarat Claudiu Târziu la FANATIK.ro, unde poate fi vizionată emisiunea Testul Puterii în fiecare zi de marți, miercuri și joi, de la ora 18:00.

George Simion, caracterizat de Claudiu Târziu drept un actor

Târziu a vorbit și despre calitățile lui George Simion, dar și despre ce îi deosebește pe cei doi fondatori ai partidului Alianța pentru Uniunea Românilor. Politicianul a recunoscut, printre altele, că ar fi trebuit să părăsească formațiunea încă din 2022, când au apărut primele semne că se vrea a fi îndepărtat de deciziile importante.

„Îi spun energia, dragostea lui pentru camerele de luat vederi, dorința lui de a fi în fruntea marșurilor si protestelor, legatura lui indisolubilă cu portavocea, lui ii place scena. Mie îmi plac culisele, vrând nevrând am intrat pe scenă pentru că actorul principal avea nevoie de puțin ajutor. Cât ne-am impartit rolurile a fost totul bine, ne completam excelent iar rezultatele au fost foarte importante, am luat 10% in parlament si am crezut in primii 2 ani de parlament pana la 20%. Cand am făcut congresul cand am fost silit să renunt la co președinție de dragul unității partidului, că de atunci trebuia sa plec, din 20222, eram la 20% in opțiunile de vot, sondaje reale. Ce am obținut in 2024? 18% cu un singur presedinte”, a mai spus Claudiu Târziu.

Înțelegerile ciudate dintre AUR și PSD

George Simion, potrivit lui Târziu, ajunsese să ia numeroase decizii care au ajuns să afecteze partidul. Ulterior, acesta și-a dat seama că a fost vorba de unele despre care el nu știa.

„Lua anumite decizii care erau contrare intereselor partidului. Să schimbi liderii unor organizații județene care funcționează. Pot doar să presupun că au fost niște jocuri de putere locale. Am împărțit puterea între PSD și AUR în unele județe, în condițiile în care am spus că nu vom face niciun fel de înțelegeri cu hidra, cu PNL și PNL, sunt multe județe așa”, a mai afirmat Claudiu Târziu la Testul Puterii, producție ce poate fi vizionată și pe canalele de și Facebook ale FANATIK.ro.

De asemenea, emisiunea integrală poate fi văzută mai jos.