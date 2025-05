Claudiu Târziu face dezvăluiri explozive: „PSD a luat deja decizia de a intra la guvernare, dar puţin teatru nu strică”

Claudiu Târziu a vorbit, în exclusivitate la Testul Puterii, despre dorința PSD de a intra la guvernare, deși în ultimele zile a dat semne că ar prefera opoziția.

Claudiu Târziu face dezvăluiri explozive: „PSD a luat deja decizia de a intra la guvernare”

Acesta a fost chestionat de realizatoarea emisiunii ce părere are despre atitudinea PSD-ului față de ideea intrării la guvernare alături de alte partide, . Târziu a dezvăluit, din surse sigure, că formațiunea condusă interimar de Sorin Grindeanu ar fi luat decizia, însă joacă dur.

„Nu își permite să stea în opoziție și nici nu va sta. Știu, da. Este decizia luată, dar un pic de teatru nu strică. Să ne lăsăm greu. E posibil (n.r. să obțină șefia unui serviciu secret). Dar poate că nici nu are o miză în asta, ci doar e o piesă prin care negociază ceva mai mult în guvernare, niște ministere care să fie bănoase. Dezvoltarea, transporturile sunt cele mai bănoase”, a afirmat Claudiu Târziu la .

Măsuri dure pentru depășirea crizei

Întrebat apoi de Denise Rifai cum vede ieșirea din criza economică, Claudiu Târziu a spus că doar măsurile dure ar putea avea efect, dar acestea vor afecta pe toată lumea.

„Prin măsuri foarte dure, care ne vor afecta pe toți. Nu știu pe ce vor miza cei de la guvernare, dar vor trebui să facă ceva în privința taxelor și impozitelor, o reașezare a acestor taxe. Fie că le vor mări, fie că vor mări, de exemplu, TVA. Deși președintele în exercițiu, Nicușor Dan, a spus că nu se va întâmpla lucrul ăsta. Vom vedea. Fie că vor aduce TVA de la alimente, de exemplu, și de la presă, la același nivel cu TVA-ul general. Vor uniformiza taxa de TVA.

De asemenea, s-ar putea să opteze pentru un sistem de impozitare a veniturilor progresiv. Am auzit discuții intense pe zona asta, s-au dat și exemple de reușite în alte țări. Eu știu că ăsta e un mod sigur de a-i sărăci pe toți. Pe de altă parte, este absolut evident că sistemul de taxare și impozitare de astăzi este șvaițer. Nu exist nicio taxă unică. Este o taxă, dar mai e încă o taxă, acolo 10%, acolo 6% și restul, până la 46%, ți le iau altfel”, a explicat politicianul.

Cât va ajuta Comisia Europeană România în viitor?

Claudiu Târziu este de părere că noul guvern, indiferent care va f acesta, nu va adopta o gândire sănătoasă în ceea ce privește sistemul de taxare și impozitare. Mai mult, el a spus că România se va baza în continuare pe împrumuturile europene, mai ales acum, când candidatul pro-european a câștigat alegerile prezidențiale.

„Eu cred că se vor baza în continuare pe fonduri europene. Acum că au câștigat globaliștii, ar trebui și Comisia Europeană să fie un pic mai generoasă și să îi salveze din dezastrul economic. Și cred că se vor baza pe acești bani. Dar și acești bani vor putea fi de folos dacă nu vor fi furați. Ori nici aici nu pot să am garanții că nu vor fi furați”, a declarat fostul co-fondator al AUR la Testul Puterii.

Ce rol ar fi trebuit să aibe AUR la negocierile pentru noul Guvern

De asemenea, el și-a exprimat părere și față de al României sub administrația lui Nicușor Dan. Târziu consideră că indiferent de ambițiile politice, AUR ar fi trebuit să se revolte la momentul potrivit, nu acum, când țara are nevoie de stabilitate și de revenire la democrație.

„Cred că orice partid parlamentar este chemat să-și reprezinte alegătorii și să spună ce crede și să facă propunerile pe care le consideră cele mai bune pentru țară. Nu are voie să tacă, nu are voie să lipsească, nu are voie să invoce nu știu ce lipsă a democrației. Păi, ai participat la legile parlamentare, după aceea la legile prezidențiale. N-ai contestat nimic, inițial. Ai câștigat și primul tur. Păi, acum spui că nu e democrație? Trebuia să spui înainte că nu-i democrație.

Trebuia, în șase decembrie, când s-a dat acea lovitură gravisimă contra democrației, să ieși pe stradă, să protestezi și să nu intri până când nu se rezolvă problema. Pentru că a fost ceva cu totul neașteptat și o măsură incredibilă luată de cei de la putere împotriva regimului democratic. Tu n-ai spus nimic. Ai spus stați în casă. Hai că vine Crăciunul, stăm și noi la o sărmăluță, la un pahar de vin. Mai trece o lună, poate mai trec două și vedem noi dacă reacționăm. Și acum te revolți? Pentru ce? Te duci acolo și spui punctul de vedere. Domnule președinte, noi credem că problemele pot fi rezolvate așa”, a conchis Claudiu Târziu la FANATIK.ro.