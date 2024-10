Președintele Petrolului Ploiești, Claudiu Tudor, a vorbit în direct la despre transferul revelației găzarilor din acest sezon, .

Claudiu Tudor a anunțat cât ar costa-o pe Dinamo transferul noii perle Mihnea Rădulescu. Comparație cu Rareș Pop

Claudiu Tudor a fost o intervenție telefonică în direct la FANATIK SUPERLIGA. Președintele Petrolului Ploiești a purtat un dialog cu moderatorul emisiunii, Horia Ivanovici, despre un potențial transfer al lui Mihnea Rădulescu formația prahoveană.

„Trebuie să recunoaștem că în unele meciuri din campionat am avut și șansă. Dacă Dumnezeu nu îți dă șansă, nu poți sa reușești nimic, iar noi am avut-o în câteva meciuri.

Totuși, avem și câțiva jucători de valoare, așa cum este Zima, Huja, Paul, uitați-vă la Mihnea. Deja este interes. Au fost impresari de afară să îl vadă pe Mihnea la acest meci.

Noi avem informații că în momentul de față l-ați cotat pe Mihnea în jurul a 500.000 de euro, e corect?

-A fost o discuție, ne-a sunat cineva. Acum au sunat din nou, ca să întrebe dacă mai este valabil.

Știm cine este, nu? Dinamo!

-Nu..nu dăm nume.

Știu că îl vrea Dinamo foarte puternic, nu cred că este vreun secret.

-Am văzut că a fost lăudat de domnul Nicolescu. Este clar că Mihnea la momentul acesta..El încă nu a jucat titular de la început, pentru că avea cu siguranță mult mai multe goluri marcate. Dacă îi punem și golul anulat cu Farul, el avea 5 goluri marcate.

Rămâne cotația undeva la jumătate de milion, sau urmează să îi crească cota?

-Eu cred că o să îi crească cota. Dacă el va continua așa, cota i se va duce spre un milion. De exemplu, Rareș Pop, care este un tânăr foarte talentat, a fost vândut cu 700.000 de euro după câteva goluri la UTA.

Mihnea vi se pare mai bun decât Rareș Pop?

-Rareș Pop are un an în plus în acest moment. Anul trecut a jucat constant, pe când Mihnea a jucat primul tur, iar în retur l-am trimis la liga a doua, unde a făcut un lucru foarte bun și a reușit să marcheze 5 goluri.

-Cu siguranță că Mihnea peste un an va fi peste Rareș Pop, așa cum se arată în acest moment. Eu așa cred, este strict părerea mea. Deocamdată nu Dinamo este formația care împinge foarte tare transferul..dar vom vedea.

Este altă echipă din Superligă?

-Da”, a încheiat Claudiu Tudor în direct la FANATIK SUPERLIGA.

300.000 de euro este cota de piață a lui Mihnea Rădulescu, potrivit

9 meciuri și 4 goluri a reușit Mihnea Rădulescu în acest sezon în tricoul Petrolului Ploiești

