Claudiu Tudor a dezvăluit culisele Centenarului Petrolului. „Jucătorii aveau lacrimi în ochi”. Câte zeci de mii de euro a costat totul

iar costurile au fost destul de mari ținând cont de situația financiară a clubului. Președintele Claudiu Tudor a oferit detalii inedite.

Claudiu Tudor a dezvăluit culisele Centenarului Petrolului

Petrolul Ploiești este una dintre echipele mari de tradiție din România. Fanii echipei de pe „Ilie Oană” au susținut-o indiferent de performanțe sau de eșalonul în care s-a aflat, ei fiind responsabili pentru renașterea Petrolului în vara anului 2016, în Liga 4, după ce echipa falimentase anterior.

Președintele Caludiu Tudor a intervenit în direct la FANATIK SUPERLIGA și a oferit detalii neștiute despre întreaga organizare a evenimentului, despre orele întregi de muncă ale suporterilor, precum și despre cei care vor să ajute de acum înainte echipa.

„Mulțumim lui Dumnezeu că am găsit resurse, a fost un efort foarte mare. Ne-a costat în jur de 140.000 de euro, dar din bilete, din sponsori, am reușit să fim aproape pe 0.

Cu o seară înainte ne-am dus la repetiție, au fost în jur de 500 de suporteri. Pentru mine, show-ul de drone m-a emoționat, eu chiar am plâns când l-am văzut. A transmis acea emoție de care orașul și clubul aveau nevoie.

Mesajele au fost emoționante, ne-au transmis că acest club merita acest eveniment și că nu va muri niciodată, indiferent de ligă. Clubul acesta va merge mai departe!”, și-a început discursul Claudiu Tudor la FANATIK SUPERLIGA.

Emoție pretutindeni pe stadionul „Ilie Oană” și ore în șir de muncă: „Nimeni în România nu a mai făcut coregrafie 3D pe întreg stadionul!”

Suporterii au contribuit din plin la spectacolul de pe stadionul din Ploiești. Claudiu Tudor a precizat perioada alocată de fanii echipei pentru a pregăti întreaga coregrafie 3D, prima din România de acest gen care a fost expusă pe întreaga arenă.

Mă uitam la foștii jucători și vedeam că au lacrimi în ochi, erau emoționați. Și eu am avut lacrimi în ochi, am trăit cu emoție fiecare moment și mă bucur că am reușit să le dăm oamenilor asta.

S-a muncit foarte mult, suporterii au stat săptămâni să vopsească, au căutat soluții pentru a realiza tot ce a fost aseară. Nimeni în România nu a mai făcut coregrafie 3D pe întreg stadionul!

De o lună s-a muncit, au stat până dimineață în ultimele săptămâni. Erau plini de vopsea, dar foarte fericiți. Acest club nu va muri și facem încă o dată un apel către autorități să vină lângă noi. Această echipă merită!”, a mai spus președintele Petrolului.

Vești importante legate de situația financiară a clubului: „Domnul primar și Consiliul Județean caută soluții! Ne trebuie 1,5 milioane, 2 milioane, cam pe acolo”

Clubul din provincie a fost tot mai des încercat de promisiuni și proiecte care să revitalizeze situația financiară, însă nimic semnificativ nu s-a întâmplat până acum în acest sens. Claudiu Tudor a dezvăluit că autoritățile locale caută soluții de acum, precizând de asemenea și suma necesară pentru stabilizarea economică.

Suntem aproape de o veste bună. Consiliul Județean face eforturi foarte mari. Domnul primar am văzut postarea dânsului că va căuta soluții pentru echipă, am văzut și pe noul președinte al Consiliului Județean că se va implica. Sper să se întâmple și promisiunile lor sunt convins că vor aduce și fapte.

Ca să poți să ai stabilitate până la vară ne trebuie 1,5 milioane, 2 milioane, cam pe acolo. Nu există riscul de a nu termina campionatul fără acești bani, nu se pune problema de așa ceva.

„Mehmet Topal, era emoționat și a spus că nu a mai trăit așa ceva!”

Fostul mare internațional turc a fost dat pe spate de spectacolul de la Centenarul echipei.

Jucătorii erau foarte fericiți, nu se așteptau pentru că nu le-am spus ce va urma. Nu se așteptau, chiar și ei aveau lacrimi în ochi. Unii aseară au realizat cu adevărat la ce echipă sunt.

Chiar și Mehmet Topal, era emoționat și a spus că nu a mai trăit așa ceva. Este și mai motivat de acum pentru că a înțeles ce înseamnă Petrolul Ploiești. A fost pe stadioane mari de tot în cariera sa de jucător.

Condiția pentru care Zima poate fi lăsat să plece la FCSB

Zima, este o ofertă pentru el de 250.000, dar nu am acceptat pentru că este foarte puțin din punctul nostru de vedere. Vrem minim 500.000, sub această sumă este foarte puțin. Dacă găsim o cale de mijloc, cu siguranță se va face transferul la FCSB!”, a concluzionat Claudiu Tudor la FANATIK SUPERLIGA.

