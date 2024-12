Claudiu Tudor, arătat cu degetul! Președintele Petrolului Ploiești a fost atacat de un fost jucător al echipei: „O lipsă de respect. El mă înjura!”

Petrolul Ploiești, are parte de un conflict la final de an. Claudiu Tudor, președintele echipei, a fost atacat de un fost jucător.

Fostul jucător de la Petrolul Ploiești, atac la adresa președintelui Claudiu Tudor

În așteptarea lui Adrian Mutu, , Petrolul Ploiești a primit o „lovitură” chiar de la Younes Hamza, fostul jucător iubit de suporterii de pe „Ilie Oană”.

Tunisianul, care a evoluat pentru prahoveni în două perioade diferite (2012-2014 / 2019-2020), a postat pe rețelele sociale un amplu mesaj de nemulțumire la adresa lui Claudiu Tudor. Președintele echipei a fost acuzat de comportament nepotrivit și injurii, precum și de refuzarea acordării loviturii de start la ultimul meci al anului.

„Am avut însă surpriza neplăcută că preşedintele clubului nici nu a venit să mă salute!”

„Am stat să mă gândesc dacă să îmi exprim această dezamăgire, dar am considerat-o o lipsă de respect faţă de un fost jucător pentru care Petrolul a însemnat ceva, şi care la rândul lui, a însemnat ceva pentru Petrolul. Am fost invitat de suporteri să dau lovitura de start a ultimului meci din 2024 şi să ofer premiul pentru cel mai bun jucător al anului.

Am acceptat invitaţia lor cu onoare, fiindcă suporterii sunt, de fapt, clubul. La fel ca şi jucătorii, cei care conduc clubul pleacă şi vin, însă suporterii sunt mereu acolo, iar afecţiunea lor m-a făcut să mă simt întotdeauna privilegiat şi recunoscător.

Dar am avut însă surpriza neplăcută că preşedintele clubului nici nu a venit să mă salute sau să îmi înmâneze personal tricoul primit din partea fanilor şi a clubului.

„El mă înjura din tribună!”

Mi s-a părut o lipsă de respect, chiar dacă am înţeles antipatia pe care Claudiu Tudor şi-o manifestă la adresa mea încă de acum câţiva ani, atunci când am revenit cu bucurie şi onoare la Petrolul, iar el mă înjura din tribună.

Personal, am depăşit acest moment după o discuţie faţă în faţă, în care i-am spus tot ce am avut de spus. Nu sunt genul de om care să ţină ranchiuna, şi cred că viaţa este prea scurtă pentru astfel de răutăţi personale. Poate că asta este problema mea, am preferat să spun tuturor adevărul în faţă, şi nu să vorbesc pe la spate, iar poate multora nu le convine adevărul spus în faţă…

Nu mi-aş fi exprimat această dezamăgire personală dacă nu era vorba despre o persoană care reprezintă în mod oficial clubul Petrolul într-un moment pe care foarte mulţi l-au trecut cu vederea, sau poate nu l-au remarcat… Cu prietenie, al vostru Hamza Younes! Crăciun şi anul nou fericit, cu bucurii şi sănătate pentru voi toţi!”, a fost mesajul postat de Younes Hamza, pe Facebook.

Ajuns la 38 de ani, Hamza Younes a jucat la câteva echipe din România, însă echipa la care s-a remarcat a fost Petrolul Ploiești. Pentru „lupi”, tunisianul a marcat 39 de goluri și a oferit 7 pase decisive în 81 de apariții.

A câștigat Cupa României cu Petrolul Ploiești în sezonul 2012/2013