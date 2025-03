”Claustrofobic”. Scene șocante la filmările serialului TĂTUȚU’: doi actori au rămas blocați într-o mașină răsturnată. Exclusiv

Scene șocante la Pro Tv, astăzi, la TĂTUȚU’, serialul ce prezintă parcursul anevoios al lui Bebe Măcelaru, personaj interpretat de actorul George Mihăiță, spre conducerea propriului clan.

În urmă cu 20 ani, atât comisarul Costoiu (Șerban Pavlu), cât și Nelu Stavrositu (Mihai Constantin) au reprezentat obstacole greu de depășit în ascensiunea lui Bebe Măcelaru.

Scene șocante astazi la Pro Tv! Doi actori blocați într-o mașină răsturnată

Orbit de rivalitatea dintre el și Stavrositu, cele mai extreme gesturi pentru a se asigura că toată puterea îi va reveni lui. În episodul din această seară, victime colaterale vor suferi consecințele acțiunilor sale.

a tăiat frânele de la mașina lui Stavrositu, pentru a-l elimina pe interlop, soarta va face ca fiul acestuia, Ovidel, să fie cel care va porni la drum cu mașina. El, alături de Alis (Irina Artenii), din brigada de poliție.

Scena accidentului în care vor fi implicați cei doi va putea fi urmărită în episodul din această seară, de la ora 20:30, la Pro Tv.

Irina Artenii a mărturisit, în exclusivitate, pentru FANATIK, despre munca aflată în spatele scenei spectaculoase. “Ziua în care am filmat accidentul de mașină a fost cea mai grea zi pentru mine. Tremuram de frică înainte de cadru. Mașina era claustrofobică, foarte dificil de stat cu capul în jos.

“Mașina era claustrofobică, foarte dificil de stat cu capul în jos”

Am avut mare noroc de Mihai Brătilă, unul dintre regizorii TĂTUȚU’, care a fost acolo pentru mine. La fel și Dora Codiță care mă liniștea. Plus Matei care trecea prin același disconfort fizic. Dar pentru o perioadă mai lungă de timp. Și care totuși alegea să fie pus primul în mașină de către cascadori. E foarte înfricoșător să îți imaginezi că treci prin așa ceva”, ne-a declarat ea.

Reporterii FANATIK au stat de vorbă și cu Matei Constantin, actor care a vorbit și el despre acele scene șocante în noul episod TĂTUȚU’.

“Probabil a fost una dintre cele mai epuizante zile de lucru pe care le-am avut vreodată. Dar cu toate astea, m-am bucurat foarte tare că am avut norocul să fac parte din tot ce a însemnat acest proiect. Secvența cu accidentul propriu-zis și tot ce s-a filmat cu mașina care încearcă să depășească imediat după intrarea pe carosabil, plus răsturnarea, au fost filmate de către unul dintre cascadorii pe care i-am avut.

Matei Constantin: “Mi-a fost foarte greu, pentru că mă dureau foarte tare șoldurile, din cauza faptului că stăteam atârnat în ham”

Aceasta a fost partea a doua a filmării, la care eu doar am asistat. Și am fost fascinat de calitățile pe care ei le au. Într-un fel, mă gândeam și cât de tare ar fi să fac chestia asta. Dar vorbind cu ei am realizat că îți trebuie mii de ore pe circuit, ca să poți face așa ceva”, spune actorul.

Scena i-a adus actorului o serie de provocări. “În prima parte a filmării, a fost un calup de secvențe cu mașina răsturnată, în care eu și Irina a trebuit să stăm atârnați destul de mult timp. Mi-a fost foarte greu. Pentru că mă dureau foarte tare șoldurile, din cauza faptului că stăteam atârnat în ham.

Nu puteam să stau mai mult de 3‑4 minute acolo din cauza amețelii. Așa că după fiecare dublă, trebuia să luăm o pauză. Cu cât stăteam mai mult atârnat acolo, cu atât devenea mai dureros și mai obositor. La un moment dat, am simțit că nu mai pot. Nu mai aveam forță nici să mă ridic în mâini sau altceva.

Ce spune actorul despre scenele șocante în care a stat atârnat câteva ore

Am avut mare noroc pentru că echipa de cascadori a fost tare răbdătoare cu mine. Îi admir și îi apreciez foarte mult”, mai spune el.

Inițial, actorul s-a bucurat când a văzut scenariul și faptul că are doar câteva secvențe de filmat. Ulterior însă, a realizat că lucrurile au stat diferit.

“O poveste amuzantă este că mi-aduc aminte că mă bucuram foarte tare că am doar trei sau patru secvențe. Toate fără vorbe. Credeam că va trece totul repede, când colo, cred că la primele secvențe în care eram atârnat am stat vreo două sau trei ore! Dar uitându-mă la episod, mi s-a părut foarte tare tot ce au făcut toți oamenii implicați în acea scenă”, a mai relatat Matei Constantin.